Prospettive occupazionali per il 2022: record di ottimismo tra i reclutatori svizzeri

– Ottimismo record tra le reclute svizzere anche se 5e Onda Covid e variante Omicron, i dirigenti aziendali svizzeri rimangono fiduciosi e prevedono di assumere nel primo trimestre del 2022.

Dopo aver pubblicato numeri molto scarsi negli ultimi mesi, le intenzioni di assunzione per il primo trimestre del 2022 stanno esplodendo. gruppo di manodopera

L’aumento dei casi di Covid tra ottobre e dicembre non fa nulla: la quinta ondata della pandemia non avrebbe dovuto scuoiare la ripresa economica. Comunque, questo è quanto emerso dall’ultimo sondaggio gruppo di manodopera Sulle intenzioni di assunzione per il primo trimestre del 2022: il 42% dei 505 datori di lavoro intervistati dagli investigatori prevede di assumere nel primo trimestre del prossimo anno e solo il 12% prevede di ridurre la propria forza lavoro. Ciò significa che l’intenzione netta di assumere è del 30%. Un numero che rappresenta un vero e proprio allontanamento dai risultati dell’indagine dei trimestri precedenti, che andavano dal -3% del primo trimestre del 2021 al +8% del terzo e quarto trimestre del 2021.