Presentazione e profilo della quinta tappa

In questa prima settimana del Giro, tutti i velocisti avranno una seconda opportunità per vincere. I 177 chilometri della quinta tappa tracciata tra Modena e Cattolica sono piuttosto pianeggianti. Non partecipare a un arrivo di gruppo sarebbe sicuramente una grande sorpresa.

Un arrivo per velocisti puri

Completamente piatto. Dalla partenza all’arrivo, non la minima difficoltà è da segnalare. Cosa aspettarsi da uno scenario più classico. Per i fuggitivi, a differenza degli ultimi due giorni, il compito si preannuncia quasi impossibile da portare a termine. I velocisti hanno un’occasione d’oro per spiegarsi. E uno di loro sarà in grado di raggiungere il successo. Come nella seconda tappa, Tim Merlier riuscirà a dominare il massiccio sprint o rider come Giacomo Nizzolo, Peter Sagan o Caleb Ewan si vendicheranno?

Il Seguirà la 5a tappa del Giro d’Italia questo mercoledì 12 maggio, in diretta e integralmente su Eurosport Player. Dalle 13:05 Guillaume di Grazia, Jacky Durand e Steve Chainel saranno nei commenti per farvi vivere questa giornata di gare.

I favoriti della 5a tappa – # Giro104

*** Tim Merlier, Giacomo Nizzolo, Caleb Ewan

** Elia Viviani, Dylan Groenewegen, Peter Sagan

* Matteo Moschetti, Davide Cimolai, Fernando Gaviria

