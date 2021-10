Preoccupato ma tornato alla vittoria Torino 3-2 Genoa

Dopo due sconfitte e un pari numero, il Torino è tornato alle vittorie venerdì, vincendo 3-2 in casa contro il Genoa, nel match che ha aperto il “sipario” per la nona partita del campionato di serie A italiana.

La partita allo Stadio Olimpico è stata ampiamente giudicata nei primi 45 minuti, durante i quali “Agate” ha posto le basi per il “Terzo Indice” di quest’anno, segnando due gol portando a termine mezz’ora di partita. gioco.

Gli ospiti provano a rispondere nella ripresa, momentaneamente ridotti con Destro, ma Bricalo porta il punteggio sul 3-1. Ancora una volta, però, il derby genovese realizzato in partita con il secondo gol segnato in 80, però, non ha ottenuto nulla di più e ha portato a termine 6 partite senza vittorie (3 sconfitte, 3 pareggi).

Analitico:

Torino Genova 3-2

(14, Sanabria, 31 Bombega, 77 Pricalo – 69 gradi, 80 gradi Caicedo)

Sampdoria – Spezia 21:45

Salernitana – Empoli 23/10

Sassuolo Venezia 23/10

Bologna – Milano 23/10

Atalanta – Udinese 24/10

Fiorentina Cagliari 24/10

Verona – Lazio 24/10

Roma – Napoli 24/10

Inter-Juventus 24/10

Risultato (in 8 partite)

Napoli 24

Milano 22

Inter 17

Roma 15

Lazio 14

Atalanta 14

Juventus 14

Bologna 12

Fiorentina 12

Torino 11-9 c.

Udinese 9

Empoli 9

Verona 8

Sassuolo 8

Venezia 8

Spezia 7

Sampdoria 6

Genova 6-9 c.

Cagliari 6

Salernitana 4