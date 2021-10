“Ho subito abusi sessuali all’età di 13 anni”

Patrice Evra ha fatto una scoperta scioccante in un’intervista con The Times sulla sua prossima autobiografia, I Love This Game. Nello specifico, il calciatore veterano lo ha ammesso aggressione sessuale Quando aveva solo 13 anni…

“Mi vergognavo ad ammettere di essere stata aggredita sessualmente. È stato un momento difficile per me. Ho dovuto dirlo anche ai miei fratelli e ai miei amici più stretti. Non voglio che si sentano dispiaciuti per me. È una situazione difficile. A la madre non si aspetta di sentire questo da suo figlio”. caratteristiche stressanti.

Poi descrivi: “È stato uno shock per lei. C’era rabbia. Ha detto che era preoccupato. Ha detto ‘Non dovresti metterlo nel tuo libro, è il mio Patrice’, ma io gli ho risposto ‘Mamma, questo non è mio, ma per gli altri bambini,’ e poi ha accettato di pubblicarlo”.

Ha anche detto che si sentiva sotto pressione per cercare di raccontare a sua madre le cose terribili che aveva passato: “So che il libro cambierà il modo in cui mi vedono, ma sono più felice di parlare con le persone. Sono la versione migliore del libro. I miei amici mi dicevano ‘Pensa alla reazione e alla pressione delle persone’, ma la pressione più grande è stata dirlo a mia madre. Anche solo pensarci è difficile”.

Va notato che il 40enne Evra ha anche dichiarato di non considerare di intraprendere un’azione legale contro l’autore, nonostante le insistenze della madre.

L’ex difensore del Manchester United Patrice Evra ha rivelato di essere stato aggredito sessualmente da adolescente. – Sky Sport Notizie (@SkySportsNews) 22 ottobre 2021

Nell’estate del 2019, il grande francese ha annunciato la fine della sua ventennale ricca carriera calcistica.Durante la sua carriera, ha partecipato a 278 partite nella Premier League inglese, 135 partite nel campionato francese e 53 nel campionato italiano. Unito Uno Champions League (2007-2008), cinque campionati (2007, 2008, 2009, 2011, 2013), tre Coppe di Lega (2006, 2009, 2010), quattro Supercoppe inglesi (2008, 2009, 2012, 2014) e una Coppa del mondo per club FIFA (2009). con il Juventus si alzò Tre leghe (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) e la Supercoppa Italiana (2015-2016), mentre con il Monaco si è laureato in Coppa di Lega francese (2002-2003). Con la nazionale francese ha partecipato a due Mondiali (2010, 2014) e tre Europei (2008, 2012, 2016). Nell’ultimo Campionato Europeo, ha raggiunto la finale con il suo paese, dove il Portogallo ha vinto 1-0 e ha vinto il titolo.

