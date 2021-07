Poste Italiane contribuisce allo sviluppo economico della Sardegna – Corrispondente sardo – Corrispondente sardo

Poste Italiane contribuisce allo sviluppo L’economia sociale della Sardegna anche nell’anno del COVID

Nato in Sardegna e nelle altre tre regioni del centro Italia 713 milioni di PIL, 11.700 posti di lavoro e 307 milioni di euro di fatturato

Sull’isola, in chiave di “lotta al Covid”, sono stati realizzati nel territorio oltre 2.600 interventi eccezionali, che, oltre a garantire livelli di sicurezza molto elevati, hanno contribuito a generare Ritorni diretti e indiretti per l’economia della Sardegna

Cagliari, 12 giugno 2021 – oltre 713 milioni di euro (era 600 nel 2019) del PIL, 11.700 Lavori (erano 9.500 nel 2019) e dintorni 307 Milioni di entrate (era 250 nel 2019) distribuito ai lavoratori del sistema economico. Sono i chiari dati di crescita che emergono dal terzo rapporto integrato di Poste Italiane per il 2020 che attestano, pur in un anno segnato dalle difficoltà legate alla pandemia, il massiccio impatto economico dei fornitori italiani nella regione centrale (Sardegnae Lazio, Abruzzo e Molise) utilizzato da Poste Italiane.

Attraverso il suo ruolo di leadership nei settori della logistica, finanza, assicurazioni e pagamenti, Significativo anche il contributo delle attività di Poste Italiane in Sardegna ai risultati della regione centrale Perché, per effetto dell’acquisto di beni e servizi prodotti, aveva un grande effetto indiretto sia sulle imprese che sulle famiglie che ricevevano reddito dal lavoro svolto per le poste e i suoi fornitori, e potevano a loro volta movimentare l’economia dell’acquisto di nuovi beni e servizi.

a Sardegna ho finito 3000 Risorse attualmente in uso, compreso il personale e gli operatori 441 Uffici postali e 68 Centri postali e di distribuzione pacchi.

Concentrare l’attenzione solo sulle attività relative alle misure e alle azioni che l’azienda attua a livello regionale in “anti-covid” Nel 2020 potrebbe essere un esempio concreto per evidenziare concretamente come Poste sia in grado di creare valore economico nel territorio producendo ricchezza e occupazione non solo attraverso la propria attività ma anche attraverso il coinvolgimento della sua ampia filiera locale.

lui èIn Sardegna, infatti, le Poste Italiane hanno effettuato più di 2.600 interventi di natura insolita. In particolare, ne sono stati realizzati di più in 441 uffici postali e in 4 centri commerciali مراكز 980 interventi di sanificazione ambienti. 441 Gli stadi sono attrezzati scanner termico Per rilevare la temperatura corporea. In 179 uffici postali modificare impostato Barriere protettive in plexiglass Per dividere operatori e clienti sono state predisposte 229 location تجهيزتجهيز Segnali orizzontali per mantenere la distanza tra le persone. Per quanto riguarda il settore della distribuzione postale e dei pacchi, 152 Interventi Sanitari Eseguito in 68 centri di distribuzione nella regione, così com’era Disinfezione di tutti i veicoli della flotta aziendaleSi compone di 803 moto, tricicli, quad e auto.

A livello nazionale, nel 2020, le attività operative del Gruppo hanno avuto effetti diretti, indiretti e indotti sull’economia pari a circa 12,2 miliardi di euro di PIL, di cui circa 191mila lavoratori con un fatturato totale di distribuzione di 7,4 miliardi di euro. .

Anche di natura nazionale, nel 2020, le PMI hanno inciso sul livello del PIL con un valore di 1,2 miliardi di euro, impiegando 21.000 persone e distribuendo ricavi per circa 567 milioni di euro. Infine, sono stati generati oltre 370 milioni di euro di gettito fiscale

È importante sottolineare che l’impatto sul sistema nazionale creato da Poste Italiane deriva anche dalle attività di investimento rivolte alle imprese e allo Stato: le prime possono utilizzare le risorse mobilitate per poter svolgere le proprie attività commerciali e realizzare nuovi investimenti, a allo stesso tempo, l’investimento in titoli di stato aiuta a finanziare la spesa generale. Entrambe le tipologie di investimento rappresentano un potente impulso all’economia del Paese e sono in grado di generare significative esternalità sul tessuto sociale.

Poste Italiane è da tempo impegnata nell’integrazione durata Nella sua strategia aziendale che combina obiettivi finanziari e una visione chiara Questioni ambientali, sociali e di governance. Introduzione dei principi ambientali, sociali e di governo societario (ESG) (Ambiente, sociale e governance), in particolare, Ha permesso a Poste Italiane di raggiungere prestigiosi traguardi nazionali e internazionali nel campo della durata.