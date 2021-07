Come supportare le aziende per affrontare la crisi

Hubertus Hill, ministro federale del lavoro e degli affari sociali, parla durante la sessione plenaria del Bundestag tedesco, il 25 giugno 2021, a Berlino. (BERND VON JUTRCZENKA / DPA)

Il miglioramento della situazione sanitaria e la graduale revoca delle restrizioni imposte a causa dell’epidemia di Covid-19 vanno di pari passo con la diminuzione e quindi la cessazione degli aiuti concessi alle imprese. Italia, Germania e Stati Uniti stanno valutando una via d’uscita dalla crisi a sostegno delle imprese.

Il divieto di licenziamento è stato gradualmente revocato in Italia

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia è vietato licenziare i dipendenti. Questa misura si concluderà gradualmente con il miglioramento della situazione e prima in alcuni settori. Fino ad allora le aziende non avevano il diritto di licenziare i lavoratori ma beneficiavano di un generoso sistema di disoccupazione pensato appositamente per il Covid e con il sostegno dello Stato. Questo continuerà per molte aziende, perché è stato trovato un compromesso all’interno del governo e con le parti sociali. Infine, alcuni settori e aziende continueranno a beneficiare della copertura contro la disoccupazione in cambio del divieto di cassa integrazione.

Quindi il governo italiano intende procedere senza intoppi. I sindacati hanno convinto le aziende a impegnarsi a raccomandare che tutti i possibili ammortizzatori sociali vengano utilizzati prima dei licenziamenti e ottenere altri tre mesi di copertura totale della disoccupazione da parte dello stato. Beneficeranno del sistema fino al 31 ottobre i settori del tessile, della moda e delle calzature più colpiti, così come tutte le piccole e medie imprese, le piccole e medie imprese e anche le grandi imprese in difficoltà che trattano direttamente con il Ministero del Lavoro , province o regioni. I sindacati, temendo una strage sociale con mezzo milione di posti di lavoro tagliati, hanno manifestato alla fine della scorsa settimana. Dicono che ora sono soddisfatti, come il governo: anche i datori di lavoro hanno firmato l’accordo che, nonostante tutto, consente di nuovo la cassa integrazione, ma gradualmente.

Sistema di assistenza diretta mantenuto in Germania

In Germania, gli aiuti di Stato sarebbero scaduti il ​​30 giugno. Nonostante la ripresa, il governo ha deciso di prorogare il sistema di assistenza diretta, prestiti garantiti e disoccupazione parziale fino al 30 settembre. “La crisi economica non è ancora finita e i dubbi restano”Con queste parole il ministro del Lavoro Albertus Hill ha giustificato all’inizio di giugno la sua decisione di prorogare gli aiuti di Stato per altri tre mesi. Alcuni settori, infatti, come eventi, alberghi, ristoranti e turismo restano chiusi. Altri rami restano ostacolati dall’epidemia o dalle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime nelle ultime settimane. Da metà maggio, la Germania ha riaperto gradualmente la sua economia. Nel primo trimestre, il PIL è sceso dell’1,8%, ma il secondo trimestre promette di essere migliore e il governo ora scommette su una crescita del 3,7% quest’anno.

La Germania è uno dei paesi che ha fortemente sostenuto la sua economia all’interno dell’Unione Europea. 137 miliardi di euro sono stati investiti in vari piani di risanamento e sostegno. Enorme quantità. L’estensione della disoccupazione parziale ai soli tre mesi costerebbe altri 2,6 miliardi di euro. Ma siamo negli anni delle elezioni. Il governo non ha esitato a eludere le regole del pareggio di bilancio per sostenere le imprese in difficoltà.

Gli aiuti sono quasi scomparsi negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti incombe il 70% degli adulti vaccinati per la prima volta, l’economia ha riaperto su larga scala e gli aiuti commerciali sono quasi scomparsi. Tuttavia, ci sono ancora alcuni avanzi e alcuni settori che beneficiano di tranche di aiuti privati: alberghi, compagnie aeree, teatri e cinema, in particolare, che non si sono ancora completamente ripresi dalla crisi. Questo aiuto permette loro di pagare i dipendenti disoccupati o non ancora riassunti, ma questi dispositivi dovrebbero praticamente cessare all’inizio del prossimo anno scolastico. il dispositivo Programma di protezione dei pagamentiUn altro meccanismo di aiuto si è esaurito: dallo scorso anno sono stati distribuiti 800 miliardi di dollari alle piccole imprese per consentire loro di trattenere i propri dipendenti e sopravvivere alla crisi. Questo programma non ha più soldi e non può registrarsi dal 31 maggio.

Né le grandi società beneficiano della generosità del governo federale. Anche prima dell’ultimo piano di stimolo di Joe Biden, gli Stati Uniti avevano già votato per $ 4 trilioni di aiuti legati al Covid-19 sotto Donald Trump, parte dei quali è andata nelle tasche delle grandi società senza giustificazione. Ad esempio, la Cheesecake Factory, una catena di ristoranti, è stata valutata 50 milioni di dollari e ha licenziato 40.000 persone. Ma la situazione è stata più o meno sanata grazie al partenariato pubblico-privato che ha permesso di indirizzare l’assistenza alle aziende più fragili che hanno mantenuto i propri dipendenti. Sembra, però, che un ritorno all’economia reale sia in arrivo: il problema che le aziende stanno affrontando attualmente non è quello di trattenere i propri dipendenti ma di trovarli da assumere.