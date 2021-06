Rakuten Viber funziona con Snap e porta gli obiettivi AR nella sua app di messaggistica

h Fibra Rakuten, una delle principali società di messaggistica e comunicazione vocale al mondo, porterà la magia degli obiettivi di realtà aumentata (AR) nella sua applicazione, attraverso una collaborazione con Snap Inc. Utilizzando strumenti di programmazione Snap come Camera Kit, Creative Kit e Bitmoji, Viber integrerà obiettivi AR, consentirà la condivisione su Snapchat e recupererà gli avatar Bitmoji nella sua app.

Gli obiettivi Viber con tecnologia a scatto offriranno per la prima volta agli utenti di Viber funzionalità video AR e capacità di acquisizione di foto. Il lancio include 30 nuove torce Viber, tra cui maschere con animali e personaggi Viber, una torcia subacquea, divertenti reazioni dei gatti e altro ancora. La società prevede di aggiungere 300 Lenti entro la fine dell’anno, mentre le aziende avranno l’opportunità di creare le proprie ed esclusive Lenti su Viber. Il WWF, l’FC Barcelona e l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono tra i primi partner Viber ad aggiungere nuove lenti all’app. Gli obiettivi personalizzati forniranno maggiori opportunità di interazione tra gli utenti e i loro marchi preferiti sulla piattaforma Viber.

Viber è un’app di chiamata e messaggistica che collega il mondo e gli consente di esprimersi in modo creativo ovunque si trovi. Le conversazioni personali e di gruppo su Viber sono crittografate end-to-end, quindi gli utenti possono sempre essere certi che le loro comunicazioni siano sicure e private.

Le lenti Viber sono un’aggiunta ai pacchetti di adesivi esistenti che consentono agli utenti dell’app di esprimersi con le foto durante la chat. L’utilizzo di Snap Camera Kit, Bitmoji e Creative Kit in Viber sono ulteriori modi per avvicinare gli utenti all’app e rendere la comunicazione tra loro più importante e divertente.

Le nuove funzionalità di Viber includono:

Realtà aumentata istantanea: sovrapponendo le immagini intorno a te, hai tutto il potere della realtà aumentata a portata di mano.

Filtri accattivanti: aggiungi un tocco di creatività alle tue foto e ravviva le conversazioni con i tuoi amici.

Maschere espressive: scegli tra una varietà di maschere che seguono i movimenti esatti del tuo viso.

Funzioni di bellezza: migliora la tua foto con tocchi realistici come rossetto, fard e una varietà di colori di capelli.

Bitmoji personalizzati: includi caratteri Bitmoji personali in foto e video.

La possibilità di sponsorizzare e pubblicizzare le lenti porterà entrate aggiuntive a Viber, poiché i suoi partner commerciali saranno in grado di creare le proprie lenti per le loro comunità sulla piattaforma.

“La partnership di Snap con Rakuten Viber è una vittoria per entrambi”, ha detto.

Elliot Solomon, direttore delle partnership con la piattaforma fotografica presso Snap Inc. “Questo ci consentirà di sviluppare la nostra tecnologia AR in aree in cui Viber è già possibile e consentirà agli utenti di Viber di esprimersi attraverso l’AR in-app”.

“Siamo entusiasti di presentare Snap Camera agli utenti Viber”, afferma Jamal Agua, CEO di Rakuten Viber. “Con questa collaborazione, vogliamo aumentare la creatività dei nostri utenti con l’AR e non vediamo l’ora di ispirare le persone a utilizzare nuovi modi divertenti per rimanere in contatto con amici e familiari. Viber è più di una semplice app di messaggistica. “Non solo connette le persone , è anche un luogo in cui gli utenti possono creare contenuti divertenti, interessanti e coinvolgenti e condividerli con le loro comunità.”

Una versione iOS che avrà queste caratteristiche, così come una versione beta di Android in lingua inglese, sarà disponibile dal 30 giugno nei seguenti paesi: Inghilterra, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Groenlandia, Danimarca, Svizzera, Islanda, Irlanda, Israele Spagna, Italia, Giappone, Canada, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Maldive, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Finlandia e USA. Viber aggiungerà gradualmente le nuove funzionalità ad altri mercati, inclusa la Grecia, nonché a tutte le versioni di Android, nei prossimi mesi.

Rakuten Viber Comunicato stampa