Pirenei orientali: 24 luglio, Argyles-sur-Mer, prima tappa del Pyrenees Scientific Tour 2023

Animazioni, sfide, esperimenti e mostre su acqua, cambiamenti climatici, pascolo e biodiversità, tutti gratuiti e aperti a tutti: questo il programma proposto quest’anno fino al 2 agosto a bordo del camion laboratorio dell’Associazione Les Petits Débrouillards Occitanie, in collaborazione con C’est Pas Sorcier. Sette comuni di P. -O. Partecipa.

“Per me, il tour scientifico è un vero luogo di condivisione e condivisione di conoscenze multigenerazionali, ma anche di potenti storie di vita ed esperienze straordinarie.testimonia Malicia Besnard, moderatrice scientifica del Science Tour. Il suo collega, Daniel Rubio-Riano, non è meno entusiasta: “Sono così entusiasta di essere coinvolto nella creazione di spazi di apprendimento collettivo. È un ottimo modo per evidenziare la ricchezza e la diversità di un ecosistema così bello”. Questi due facilitatori (a cui si è aggiunta la collega Lea ad agosto) saranno al timone di questo sistema di apprendimento itinerante che mette in mostra già cinque anni di pratica e incontri.

Il camion laboratorio del tour scientifico dei Pirenei durante una sosta in una cittadina lo scorso anno.

RD-DR



Il Tour scientifico estivo dei Pirenei 2023 inizierà lunedì 24 luglio nella località di Argelès-sur-Mer (luogo Charles Trenet, dalle 9:30 alle 17:00). “Termina a Bourg Madame, mercoledì 2 agosto”, Sofia Lourenço, Coordinatrice del Distretto di Antin 66. Nel frattempo, altri cinque comuni dei Pirenei – Orientales-Cogliore, Louboulo, Les Angels, Font-Romeu e Formigière – ospiteranno anche il camion laboratorio dell’associazione organizzatrice, Les petits Débrouillards (in collaborazione con il programma francese C’est Pasy via Sorcier), e Jamie. “Quest’estate, con il supporto dei nostri partner regionali e locali, il Tour scientifico dei Pirenei attraverserà sei sezioni della regione occitana, fermandosi in più di 30 tappe. Con un programma aperto a tutti i pubbliciRipete il coordinatore.

Ovviamente, questo ampio e completo programma include attività scientifiche e divertenti, sfide, esperimenti, discussioni e mostre su temi ambientali attuali (conservazione dell’acqua, ambiente e clima). Ma i suoi obiettivi “Portare alla ribalta il patrimonio naturale e l’identità dei Pirenei. Scambiare con residenti, vacanzieri e professionisti della montagna la ricchezza e la fragilità di questo straordinario patrimonio messo alla prova dall’attività umanaSophia Lourenço conclude.

posizione : www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org, Segui anche Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.