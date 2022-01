Pioggia di meteoriti quadrupla: come guardare il picco dello spettacolo di meteoriti stasera

NASA / Christina Koch



Le migliori piogge di meteoriti del 2022 per gli astronomi dell’emisfero settentrionale potrebbero colpire stasera e domani mattina. La pioggia di meteoriti del Quaternario raggiunge il picco nella prima settimana dell’anno ogni gennaio e offre alcuni dei tassi orari più alti di stelle cadenti interstellari. Grandi piogge in calendario. Quest’anno arriva mentre la luna è nella sua fase nuova o oscura, il che crea prospettive migliori.

In condizioni assolutamente perfette, come sedersi in cima a una montagna con un cielo limpido, una visione a 360 gradi e occhi robotici in grado di scansionare l’intera cupola in una volta sola, potresti essere in grado di vedere fino a 120 meteore all’ora. Questo si avvicina a ciò che gli osservatori del cielo potrebbero conoscere come una tempesta di meteoriti.

“I quadrantidi hanno il potenziale per avere la pioggia più forte dell’anno, ma di solito sono inferiori a causa della breve durata dell’attività massima (sei ore) e del cattivo tempo osservato all’inizio di gennaio”, Scrive l’American Meteor Society.

AMS stima che vedere 25 meteore all’ora sia un posto migliore per fare previsioni, ma la Royal Astronomical Society afferma che “gli osservatori che si godono i cieli bui possono vedere 50 o più meteore all’ora”.

Il Quaternario può essere fatto risalire alle particelle lasciate dall’asteroide 2003 EH1, che potrebbe essere una cometa estinta vista nei secoli precedenti dagli astronomi, in particolare Sulla Cina nel 1490.

Ogni anno alla fine di dicembre e all’inizio di gennaio, la Terra va alla deriva attraverso una nuvola di detriti associata al NEO. Quando piccoli sassolini e striature di polvere influiscono sulla nostra atmosfera, bruciano, a volte in modo sorprendente.

Una dichiarazione della RAS recita: “I frammenti di detriti si riscaldano a causa dell’attrito con l’aria e vengono generalmente distrutti in meno di un secondo ad altitudini superiori a 80 chilometri (50 miglia).” L’aria soffocante intorno alla meteora si illumina brevemente e può essere vista dalla Terra come una striscia di luce nota come “meteore”.

Il momento migliore per provare finalmente a catturare i Quad sarà quando il cielo sarà più limpido e potrai allontanarti da qualsiasi inquinamento luminoso urbano, poiché queste sono le componenti più importanti della visione dello spettacolo. Tuttavia, se hai cieli sereni e scuri per tutta la notte dove ti trovi, potresti provare ad uscire all’aperto subito dopo il tramonto di lunedì, poiché questo ti avvicinerà al picco effettivo di attività della pioggia di meteoriti. Questo è anche un buon momento per vedere palle di fuoco luminose chiamate “bolle di fuoco” vicino all’orizzonte.

Tuttavia, prima dell’alba di martedì, è anche un buon momento per andare a pescare in quad, perché anche se è un po’ lontano dal picco della pioggia, l’area in cui sembrano emergere le meteore sarà più alta nel cielo notturno, aumentando la probabilità di loro che si verificano. cattura di più.

In altre parole, ogni volta che passi fuori a cercare il lunedì sera o il martedì mattina è un buon investimento per la maggior parte degli osservatori del cielo.

Tutto quello che devi fare per vedere alcune meteore è dirigerti all’esterno in un luogo che gode di un’ampia visuale di cieli limpidi non inquinati dall’inquinamento luminoso. Vestiti in modo appropriato per il tempo, porta spuntini e pianifica almeno un’ora per goderti l’esperienza completa. Ciò include circa 15 minuti per consentire ai tuoi occhi di adattarsi. Sdraiati sulla schiena su una coperta, un’amaca o una chaise longue, rilassati e semplicemente guarda.

Se vuoi essere in vantaggio, puoi orientarti in direzione della costellazione del Boote, dove le tue meteore Quadrantidi sembreranno spuntare come i raggi di una ruota. Tuttavia, questo non è realmente necessario e uno sguardo attento è tutto ciò che serve per guardare questo spettacolo di luci di lunga durata.