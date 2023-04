Pianificazione dei trasporti: Camerun, Belgio e Italia riuniti in un consorzio per formare gli studenti

Parte della quota di iscrizione è finanziata dalla Banca Mondiale, sotto forma di una borsa di studio per un importo di CFA 650.000 per anno accademico per studente.

Finanziato dalla Banca Mondiale, è diventato un consorzio composto dalla Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici (Enstp) in Camerun, l’Université Libre Brussels (ULB) in Belgio, e l’Università di Padova e l’Università di Roma Sapienza in Italia. dimostrare. Selezionato per implementare il progetto di sviluppo del settore dei trasporti, per fornire una formazione di livello master nella pianificazione dei trasporti.

Per questo Enstp ha appena lanciato un concorso di selezione per 80 studenti di nazionalità camerunese, per conto dell’anno accademico 2023-2024 presso Enstp a Yaoundé. Diverse condizioni devono essere soddisfatte per fare domanda per questa formazione.I corsi saranno tenuti online e faccia a faccia presso Enstp e tenuti da insegnanti locali e internazionali.

In primo luogo, il candidato deve avere un diploma di maturità scientifica o un’opzione scientifica GCE-AL, con almeno due materie scientifiche prese per sessione. Avere una licenza (Bac + 3 o GCE-Als +3) almeno in Matematica, Statistica, Informatica, Scienze Fisiche, Ingegneria Civile, Ingegneria Rurale, Economia o qualsiasi altra disciplina correlata ai trasporti.

Il comunicato stampa emesso dal ministro dell’Istruzione superiore, Jacques Phim Ndongo (Minesup), ha anche stabilito la necessità di avere almeno due anni di esperienza nell’attuazione di politiche, piani e progetti di trasporto per agenti del settore pubblico e parapubblico. Ottenere l’autorizzazione dal datore di lavoro per proseguire la formazione per agenti statali e del settore pubblico.

" Al termine della formazione viene rilasciato un master in pianificazione dei trasporti dalla Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici. Comunicato stampa, a un costo di formazione di 935.000 CFA per anno accademico.Parte della quota di iscrizione è finanziata dalla Banca Mondiale, sotto forma di una borsa di studio dell'importo di 650.000 CFA per anno accademico per studente.La scadenza per le domande è il 15 maggio , 2023.