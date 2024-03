Photomath, l'app che risolve problemi matematici, è stata ufficialmente pubblicata da Google

Cosa c'è di meglio di un computer per risolvere problemi matematici? E tutti hanno un computer in tasca, perché gli smartphone sono abbastanza potenti da calcolare i risultati delle operazioni più complesse. Resta ancora da risolvere il problema dell'inserimento dei ticket: Google ora ha un'app dedicata.

Photomath fa ufficialmente parte del gruppo Google. Questa app è stata acquistata dal colosso di Internet nel maggio 2022, ma la società ha dovuto entrare in conflitto con un regolatore europeo prima di poter subentrare in modo permanente (MicroBlink, l’editore di Photomath, ha sede in Croazia). Il via libera è stato dato dal comitato un anno fa e da allora il team dell’app è diventato di fatto parte di Google.

Lo smartphone fa tutto il lavoro

Tra pochi giorni sarà ufficiale, sia su App Store che su Play Store, L'editor di Photomath è in realtà Google. Il suo principio è quasi magico: tutto quello che devi fare è scattare una foto del problema di matematica e l'app risolverà il puzzle, descrivendo dettagliatamente la soluzione passo dopo passo. È tutto gratis, anche se l'abbonamento Photomath Plus a 10,99 € al mese offre spiegazioni più dettagliate e tutorial animati.

Oggi è difficile dire se Google intenda mantenere questa applicazione indipendente, oppure se le sue funzioni finiranno per integrare Lens. Dallo scorso giugno, lo strumento di riconoscimento visivo integrato dell'Assistente Google ha incluso uno strumento “Compiti a casa” che svolge la stessa funzione per matematica, storia o scienze. Tuttavia, Photomath è più completo.

Google ha anche acquistato Socratic, che offre qualcosa di simile a Photomath, che è ancora disponibile sul Play Store. Ma il motore di ricerca se ne è chiaramente dimenticato: l'ultimo aggiornamento dell'app risale al 2020. Speriamo che il destino sia più favorevole a Photomath!

