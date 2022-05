Perché i bambini giapponesi ascoltano i loro genitori e di solito non fanno i capricci

Crescere i figli è un argomento con opinioni divergenti. Alcuni genitori sostengono a Formazione scolastica Più duri, con sanzioni se necessario, altri rifiutano questa idea e pensano che i colloqui aiutino di più.

Tuttavia, i giapponesi hanno il loro modo di crescere i bambini e sembra funzionare perché i bambini giapponesi sono spesso molto obbedienti e non fanno i capricci.

Crediti immagine / Pixabay

I genitori giapponesi non vedono la necessità di usare la forza fisica per insegnare ai loro figli come fare le cose o come ascoltare, e non sono molto abili con i metodi motivazionali.

È meglio che i giapponesi sviluppino sensibilità e attaccamento emotivo nei loro figli fin dalla tenera età.

Come crescono i figli i giapponesi?

Per i giapponesi, il periodo in cui i bambini hanno bisogno di più attenzioni dai genitori è fino all’età di 3 anni. Pertanto, in questo periodo della loro vita, hanno sempre bisogno di un accompagnamento.

Inoltre, i genitori usano questo tempo per presentare i loro figli al “mondo” e come dovrebbero comportarsi nei contesti sociali.

Portano i bambini in banche, grandi magazzini, centri commerciali e supermercati in modo che possano capire gradualmente come funziona la vita fuori dalle loro case.

Tutte le foto / Pixabay

Quando i bambini giapponesi completano il loro terzo anno di vita, iniziano la loro routine negli asili nido o nelle piccole scuole dipartimentali.

In questa nuova fase, i bambini vivono le proprie esperienze e imparano ad assorbire gli insegnamenti dei loro genitori e dei loro nuovi insegnanti/educatori.

Man mano che sviluppano la loro intelligenza e la loro interpretazione del mondo, è essenziale scegliere le parole e i comportamenti giusti da usare con loro, poiché influenzeranno il resto della loro vita.

Richiede pazienza con il comportamento dei bambini

Ci vuole tempo perché i bambini imparino l’importanza di ascoltare i propri genitori.

Pertanto, nella loro fase di crescita, non ascoltano molto i consigli dei genitori, che alla fine portano a spiacevoli conseguenze, come cose rotte, pareti dipinte e vestiti disordinati.

Quando ti capita una di queste situazioni, non importa quanto sia sconvolgente, non reagire urlando e spiega con calma e pazienza perché è stata una situazione negativa che non dovrebbe essere ripetuta.

Così, capirà il valore di tutto ciò che ha e tratterà le cose con più attenzione.

È un grande passo verso la fine dei capricci e l’inizio di qualcosa Rispetto e apprezzamento.

