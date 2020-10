Pedull: “Il Napoli ha fatto un’offerta unica! Offerta originale. E ‘a Gattuso”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sportitalia, Attraverso il suo portale ufficiale ha dedicato un focus a quanto accaduto negli ultimi giorni della campagna trasferimenti di Serie A terminata il 5 ottobre, compresa l’operazione che ha portato Tiemouè Bakayoko. per indossare la maglia del Napoli: “Quando si parla di calciomercato ci vuole competenza, fortuna, serietà, umiltà. E la concentrazione, necessaria soprattutto per non rovinare le cose … “uniche”. Quelle che sono le più complicate da seguire e che si sono sviluppate nell’ultima settimana. Presto penseremo alle mosse di gennaio, ma la scorsa settimana ha portato alcune cose uniche che stiamo seguendo da vicino.

Pedullà ha poi aggiunto: “Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus (senza controparti tecniche), Tiemouè Bakayoko dal Chelsea al Napoli e José Callejon sono approdati a parametro zero alla Fiorentina stessa. Trattative originali, sì, non in ritardo alle ventiquattro, quarantotto o settantadue ore: troppo facile dopo … Siamo ora in attesa della prova sul campo. Ci vorrà concentrazione anche lì e sarà per i rispettivi allenatori (Gennaro Gattuso e non solo, ndr), con le loro indiscutibili capacità. E sarà un importante triplo controllo quando riprenderà il campionato “, ha concluso il noto giornalista alla fine del suo articolo.