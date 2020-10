100mila in Europa. L’Italia verso un nuovo Dpcm. Notizie recenti

Continua l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia. Secondo il bollettino di ieriSabato 10 ottobre, rilasciato dal Ministero della Salute, sono stati registrati 5.724 casi, portando il totale dall’inizio dell’epidemia a 349.494. Le persone guarite sono 238.525 (+976 nelle ultime 24 ore) e i morti sono 36.140 (+29). In Italia sono attualmente 74.829 i casi positivi (+4.719): tra questi, 4.336 pazienti sono ricoverati con sintomi, mentre 390 sono in terapia intensiva. La Regione con i casi più positivi nelle ultime 24 ore è ancora la Lombardia (+1.140, seguita da Campania e Veneto). Nelle ultime 24 ore sono stati prelevati 133.084 campioni, per un totale di 12.460.055 dall’inizio dell’epidemia. Ecco la situazione regione per regione: Lombardia: 111.992 (+1.140) Piemonte: 38094 (+499) Emilia-Romagna: 37.297 (+383) Veneto: 31065 (+561) Lazio: 19,519 (+384) Campania: 17.897 (+664) Toscana: 17.643 (+548) Liguria: 14.883 (+213) Puglia: 9300 (+184) Sicilia: 8.997 (+285) Marzo: 8.485 (+86) Trenta: 6.444 (+50) Friuli-Venezia Giulia: 5416 (+126) Abruzzo: 4.980 (+94) Sardegna: 4866 (+124) Bolzano: 3.980 (+92) Umbria: 3.189 (+132) Calabria: 2.256 (+68) Valle d’Aosta: 1.446 (+44) Basilicata: 1.034 (+37) Molise: 711 (+10) Coronavirus, la situazione nel mondo Ci sono 37.207.439 casi di coronavirus registrati in tutto il mondo con 1.072.871 morti confermate. Lo ha annunciato la Johns Hopkins University, che rileva che gli Stati Uniti sono ancora il primo Paese per numero di contagi (oltre 7,7 milioni) seguiti da India, Brasile, Russia. , Colombia, Argentina, Spagna, Perù, Messico e Francia.

