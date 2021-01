Partita Roma – Inter: su quale canale ea che ora?

Dalle 12:30 di oggi, segui AS Roma – Inter Milan (Serie A). Questa grande partita per il campionato italiano andrà in onda il 10 gennaio 2021, in diretta su beIN Sports.

Locandina della diciassettesima giornata di Serie A che disputerà l’AS Roma contro l’Inter allo Stadio Olimpico. Al terzo posto in classifica, la Roma segue Paolo Fonseca di tre lunghezze dietro ai nerazzurri guidati da Antonio Conte, al loro fianco nel reparto Milan. Le due formazioni non hanno avuto la stessa ricchezza nell’ultimo giorno. Mentre i compagni di Eden Dzico hanno vinto a Crotone (3-1), i compagni di squadra di Romelu Lukaku hanno perso contro la Sampdoria Genoa (2-1).

AS Roma – Inter in diretta: come guardare questa partita in diretta e su quale canale?

Durante questa stagione, la Serie A italiana va in onda su beIN Sport. È chiaro che la partita tra Roma e Inter seguirà questa regola. Nello specifico, questo poster sarà disponibile per la trasmissione in diretta Bein 2 Dalle 12:30 per raggiungerla non avrai altra soluzione che iscriverti all’offerta beIN Sport su internet box e laptop. Trova la guida TV completa per tutte le partite del 10 gennaio 2021 nella nostra sezione dedicata e più pratica, sulle app I phone o Di aspetto maschile.

Come guardi la partita in diretta e il campionato italiano in generale?

Per diversi anni in Francia, la Serie A italiana è stata guardata esclusivamente su beIn Sports (oltre ai suoi vari canali come beIn Sports 1,2,3 …). Se vuoi vedere l’AS Roma – Inter e l’intero campionato italiano in diretta e per la Francia è essenziale una sola soluzione legalmente: pagare un abbonamento a beIN Sports …