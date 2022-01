Fondo completo per l’ASPTT Mulhouse nel 2021, vincitore del Campionato di Francia, Coppa e Super

Sport retrò 2021 (16/16). Beezer, 10 aprile. ASPTT Mulhouse è stato incoronato campione di Francia. Mulhousiennes che andranno ad arricchire il proprio bottino di trofei vincendo anche la Coupe de France e la Supercopa. Il club è stato nominato Squadra dell’anno dell’Alsazia e il suo allenatore, François Salvagne, è stato il miglior allenatore.

Retro Sport 2021 (16/16) Béziers, 10 aprile. ASPTT Mulhouse è stato incoronato campione di Francia. I Mulhousiennes hanno vinto in 4 set e hanno presentato il loro secondo titolo nazionale, dopo il primo titolo nel 2017.

“È stato un gioco estenuante”, Ce lo ricorda Francois Salvani, tecnico italiano dell’Asptt Mulhouse. “E’ stata la nostra miglior partita della stagione. Premia 8 mesi di duro lavoro”.

Il club è stato nominato dai giornalisti della divisione regionale della Squadra dell’anno UJSF (Unione dei giornalisti sportivi in ​​Francia) e dal suo allenatore, Allenatore dell’anno alsaziano.

A questo titolo di campione di Francia, Mulhouse conobbe anche, per la prima volta nella sua storia, l’aggiunta della Coupe de France, con “Gli ultimi quattro” (Da notare le semifinali e le finali in due giorni) in casa al Palais des sports de Mulhouse. E ciliegina sulla torta, ad ottobre è arrivata anche la Supercoppa ad ambientarsi per un anno nella sala premiazioni del Mulhouse Volleyball Club.

La mia vita personale è stata molto difficile. La mia famiglia è rimasta in Italia, e sono andato per mesi senza vederli

“Vincere tre titoli, atleticamente, è stato un anno fantastico”, François Salvani è emozionato. “La mia vita personale è stata molto difficile. La mia famiglia è rimasta in Italia e sono rimasta senza vederli per diversi mesi.“

François Salvagne è arrivato a Mulhouse nel 2019 ed è ora legato all’Aut Rennes fino al 2025.

© VINCENT VOEGTLIN / MAXPPP

Nonostante queste battute d’arresto, François Salvani si sente bene con l’Alsazia. “Amo la vita qui. Il club è molto ben organizzato. È una grande famiglia e lavorare qui è fantastico”, Testimonianza.

Tanto che il 50enne tecnico della Trans Alpine, arrivato nel 2019, ha prolungato il suo contratto in Alsazia. ASPTT Mulhouse e François Salvagni sono ora collegati fino al 2025.