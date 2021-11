Parigi 8: l’Italia festeggia Gigi | Il blog di Gilles Pudlowski

Era la Casa Bianca, un tavolo trendy e ultrapanoramico arroccato sopra il teatro degli Champs-Elysées. È diventata Gigi, una tavola festosa, vigile e italiana, sotto la guida del gruppo Paris-Society, trasformata, da una bacchetta magica in una tavola italiana incantata, con i suoi tavoli di marmo senza tovaglia, il suo tappeto colorato, firmato dall’architetto franco-messicano Hugo Toro, i suoi eleganti mosaici sul pavimento, la vista della Torre Eiffel, il suo grande baia, il suo giardino con terrazza.

Come bonus, la cucina tradizionale italiana rivista dall’executive chef Julien Chicoisne, formatosi alle Fermes de Marie con Nicolas le Bec, che ha aperto il tavolo del Drugstore e che firma tutte le tavole del gruppo di Laurent de Gourcuff, quelle di Bambini, Giraffe, Monsieur Bleu, Coco, Parrocchetto, Mun e Russian House. Come per quest’ultimo, che propone una versione francese della cucina russa, Julien il magnifico camaleonte culinario, capace di prendere in prestito tutti gli stili senza sosta, firma una serie di piatti ricchi di brio, gusto e stile.



Culatello di Zibello, straciatella all’olio di basilico, arancini al tartufo, peperoni canditi, vitello tonnato, divina insalata di pomodori con il suo condimento all’aglio, caponata siciliana, carpaccio di branzino olio al basilico, crudo di carciofi viola e parmigiano rendono i piatti da condividere delicati e freschi. Il momento spettacolare del pasto: l’aragosta tagliata in sala per gli spaghetti all’astice, con la loro bisque piena di energia e pepe. Ma le mafaldine al tartufo non sono male.

Per dessert, la cialda nocciolata, il “Monte Bianco”, una montagna bianca rivisitata come alla Casa Russa con meringa, crema di castagne e mirtilli o la pavlova esotica gigante, fanno bene ovunque vadano. E, dal lato liquido, lasciatevi tentare da graziosi cocktail della casa, tra cui Spritz e Negroni, o seduzioni toscane, come in Maremma, con Lodai de la Tenuta Fertuna. Atmosfera musicale forte, con “Gigi l’Amoroso” di Dalida.

Dente