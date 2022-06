guasto al computer in Svizzera, revoca delle restrizioni sanitarie in Italia e ondata di caldo in Spagna

FRANCEINFO

Questa mattina in Svizzera gli aerei sono rimasti a terra. Niente più aerei in circolazione, colpa di un guasto informatico su larga scala, che ha colpito anche il sistema di backup. La scia di un attacco informatico è stata rapidamente esclusa, ma a migliaia di passeggeri è stato cancellato il volo. “Per me è fastidioso perché ho avuto incontri importanti per lavoro“, spiega un viaggiatore. Finalmente in mattinata il traffico è potuto riprendere.

L’Italia sta gradualmente dicendo addio all’uso delle mascherine obbligatorie. Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato la fine della mascherina nei teatri, nei cinema e nei palazzetti dello sport. Resta obbligatorio nei centri sanitari e nei trasporti pubblici, esclusi gli aerei, fino al 30 settembre. Una riduzione delle misure che coincide con un calo dei casi di Covid-19 nel Paese. Oggi, quasi 32.000 persone sono ancora risultate positive.

Spagna ancora in preda all’ondata di caldo. L’ondata di caldo che sta attualmente colpendo la Spagna si sta spostando verso nord, un fenomeno insolito in questo periodo dell’anno. A Siviglia, questo liceo è stato scosso dal caldo. “Gli studenti non vengono in classe perché sono troppo accaldati“, spiega Rafael Motllor, che insegna in questo liceo. L’ondata di caldo dovrebbe finire questo sabato.