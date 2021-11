apre oggi una “paninoteca italiana” in Place du Marché-Gayot

Questa settimana la famiglia della ristorazione italiana cresce a Strasburgo con l’arrivo di Veloce, una nuovissima paninoteca situata in rue des Frères. Dietro questa novità, che ha un terrazza ben incuneata sulla Place du Marché-Gayot, troviamo i gestori dei ristoranti Al Vino Veritas e La Cantina e la salumeria Pane Vino. Con questa nuova paninoteca, il team vuole riunire tutto il know-how dei suoi ristoranti e i prodotti di qualità del suo negozio di alimentari per offrire ai buongustai un vero momento di dolce vita. Siamo andati a fare un giro prima dell’apertura prevista oggi, per mostrarvi le prime immagini.

A pochi passi dalla cattedrale, sui sampietrini di rue des Frères, ora troverete Inesse, Anthony e il loro team al banco Veloce, una nuovissima paninoteca italiana che ora offre piccoli snack da mangiare in viaggio o installati tranquillamente al caldo .

Nei pochi metri quadrati del loro negozio ci propongono tutti i grandi classici dello street food italiano: focacce, guarnite e non, vegetariane e non, pizze al taglio e il loro prodotto di punta, i panini.. Ma la proposta di Veloce, che vuole trattare velocemente i residenti di Strasburgo all’ora di pranzo con prodotti di qualità, è anche tutta una serie di piccoli piatti freschi, stagionali e ovviamente preparati in loco.

© Bastien Pietronave / Pokaa

Prodotti freschi, biologici e di qualità per una pausa pranzo che profuma di Italia

In Veloce, l’enfasi è sui prodotti italiani di alta qualità. La maggior parte proviene dalla salumeria Pane Vino, che si rifornisce direttamente dai migliori produttori italiani. Ma sotto i riflettori anche gli artigiani e i produttori di Strasburgo : infatti, la frutta e la verdura provengono dall’isolotto di Meinau e il pane viene raccolto a La Boul’Ange, un panificio biologico vicino a Place d’Austerlitz. Con materie prime premium fatto in Italia che i team La Cantina e In Vino Veritas sanno bene, Veloce vuole offrire un’alternativa sana, gourmet e veloce a mezzogiorno, per cambiare un po’ dalla classica pizza/hamburger/sushi.

Troveremo quindi panini caldi o freddi (ciabatta) con prosciutto, tonno, vitello o vegetariani, ma anche piccoli piatti lessati come zuppe di funghi, pizze a fette guarnite secondo i nostri desideri, insalate (a tal proposito). lenticchie, ceci, uova e carote o insalata di riso rosso). Fanno parte del gioco anche i dolci fatti in casa, come la panna cotta, le madeleine, i muffin o il re dei dolci italiani: il tiramisù! Ci sono anche bevande locali che cambiano dal classico Coca / Ice Tea: bevande Kyo Kombucha e succhi Moi Moche et Bon.

La proposta di Veloce va di pari passo con piatti semplici, di qualità e disadorni. Certo, siamo nella settimana di apertura e il menù dovrà evolversi.. Ma quando vediamo quanto successo hanno La Cantina e Pane Vino con i residenti di Strasburgo, non abbiamo dubbi che Veloce si ritaglia un luogo d’elezione e diventa, perché no, una paninoteca italiana di riferimento in questa bella strada acciottolata che vede passare da migliaia di passanti ogni giorno.

© Bastien Pietronave / Pokaa

Piccoli e grandi +

Il menù panino + bibita + dolce è di € 14,90

Si può mangiare al ristorante o da asporto e c’è anche una graziosa terrazza che si apre direttamente sulla graziosa Place du Marché-Gayot.

I prodotti sono all’80% biologici

I piatti e i panini evolveranno velocemente in base ai desideri del momento e alle provviste

Presto sulle piattaforme di consegna

Veloce / paninoteca italiana

Inaugurazione martedì 23 novembre 2021

14 Rue des Frères

67000 Strasburgo

Aperto dal martedì al sabato dalle 11:30 alle 15:00

pagina Facebook

© Bastien Pietronave / Pokaa

* Articolo supportato ma non corretto da Veloce.