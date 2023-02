pallavolo. La Svizzera è stata privata del suo capitano, Jovan Djokic, per gli Europei.

La nazionale svizzera mancherà l’attaccante e capitano Jovan Djokic per gli Europei in Italia alla fine dell’estate.

Jovan Djokic dovrebbe rinunciare all’Europeo. immagine

Come parte dei suoi studi educativi, il giocatore di Chênois deve fare uno stage in una scuola secondaria alla fine di agosto. Di conseguenza, salterà l’ultima fase di preparazione, così come l’Europeo in Italia. Essendo impossibile posticipare gli allenamenti, Jovan dovrà farlo e quindi abbandonare gli Europei a fine estate.

Dopo essersi infortunato prima delle qualificazioni agli Europei, a cui Djokic non ha potuto prendere parte, è stato felice di guidare la nazionale svizzera in campo in Italia da capitano. “Sono molto dispiaciuto di non poter vivere questa esperienza con i miei compagni. E mi dispiace molto chiudere la mia avventura in Nazionale con un grave infortunio. Ma fa parte dello sport e devo accettarlo”. Jovan ha detto in un comunicato stampa della Confederazione Svizzera.

Fino ad allora, Djokic vuole continuare a concentrarsi sul recupero del piede: “Da parte mia, mi prenderò del tempo per far riposare la caviglia che al momento mi sta causando molti problemi”. Il ritorno in Nazionale dopo l’Euro è improbabile.

ats