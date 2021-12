Omicron Coronavirus India Live News, 10 dicembre Live: nuovi casi di virus Omicron in India Ultimi aggiornamenti, statistiche sulla vaccinazione contro il coronavirus e notizie in diretta sulla registrazione, casi di Covid-19 e decessi in India Live Count

Aggiornamenti COVID Live: finora nel Paese sono stati rilevati 32 casi del nuovo preoccupante tipo Omicron,

Casi di coronavirus Omicron in India, record di vaccini COVID-19 in diretta: Richiamando l’attenzione su tre stati in cui otto distretti hanno riportato oltre il 10% del loro tasso di positività al Covid, il centro ha chiesto a tutti gli stati e i territori sindacali di mantenere un rigoroso monitoraggio della situazione con misure mirate a livello distrettuale per contenere i cluster di nuovi casi.

In una lettera agli stati e ai territori sindacali (UT), il ministro federale della sanità Rajesh Bhushan ha affermato che 19 distretti in Kerala, Mizoram, Arunachal Pradesh, Puducherry, Manipur, Bengala occidentale e Nagaland hanno riportato tassi positivi del 5-10% in passato. Due settimane.

L’India ha segnalato 7.992 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore, l’India ha segnalato 7.992 casi. Con questo, il numero di casi attivi nel paese ha raggiunto 93.277, il livello più basso in 559 giorni, secondo il Ministero federale della salute. Nel frattempo, i recuperi sono rimasti più dei nuovi casi rilevati e nelle ultime 24 ore, 9.265 pazienti sono guariti dal COVID-19. Attualmente, il tasso di recupero del Paese è del 98,36%, il più alto da marzo dello scorso anno.

D’altra parte, nel Paese sono stati finora rilevati 32 casi della nuova preoccupante variante Omicron, il che è motivo di preoccupazione. Il centro ha avvertito che ciò stava accadendo soprattutto perché le persone indossavano sempre di più le mascherine. Sabato il segretario di gabinetto terrà una riunione di riesame per valutare la situazione.

Omicron: severe restrizioni imposte nel Maharashtra

Avviando un picco nei casi di Omicron nel Maharashtra, il governo dello stato ha vietato i grandi raduni e imposto altre restrizioni all’interno di Mumbai. Lo stato ha i casi più alti della nuova “variabile preoccupante” SARS-CoV-2 nel paese fino ad oggi.

Le nuove restrizioni all’interno della commissione vietano le marce o le marce di protesta che includono assembramenti di persone e veicoli nei prossimi due giorni. Il vice commissario per le operazioni di polizia (PTI) ha informato che le restrizioni saranno in vigore per 48 ore, ovvero durante il fine settimana “per prevenire il pericolo per la vita umana dalla nuova variante” e per garantire che non vi siano violazioni dell’ordine pubblico “sullo sfondo delle violenze avvenute ad Amravati, Malegaon e Nandi.

Il secondo caso della variante Omicron è stato segnalato a Delhi

Il governo di Delhi ha confermato che a Delhi è stato segnalato un secondo caso della variante Omicron. L’agenzia ha dichiarato che la persona era stata completamente vaccinata e proveniva dallo Zimbabwe. Ha aggiunto che la persona si è anche recata in Sudafrica.

A livello globale, Omicron ha raggiunto quasi 60 paesi e molti paesi hanno iniziato a reimporre restrizioni e blocchi, riportando il mondo a una situazione simile a quella che è successa nel marzo 2020, quando la pandemia era appena iniziata.

Mentre l’India e altri paesi cercano di elaborare una strategia specifica per combattere la variante Omicron, ecco gli ultimi aggiornamenti di Covid: