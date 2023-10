Ofcom sospende il direttore Fadzai Madzingira per post anti-israeliani – Deadline

Getty/Ofcom

L’autorità britannica di regolamentazione dei media Ofcom ha sospeso il suo direttore di vigilanza sulla sicurezza online per l’attività di Instagram che appariva anti-israeliana.

Ofcom, responsabile del monitoraggio dell’imparzialità televisiva, ha intrapreso un’azione contro Fadzai Madzingira dopo che un blog politico britannico… Guido Fox Screenshot pubblicati Dal suo account Instagram privato.

Sembra che Madzingira abbia apprezzato un post di Black Lives Matter UK che criticava il governo britannico per aver schierato navi della Royal Navy per sostenere Israele nel conflitto di Gaza.

“Come se non fosse già abbastanza grave, il Regno Unito è anche pronto a partecipare alla pulizia etnica e al genocidio dei palestinesi”, si legge nel post. “Vergogna per questa vile alleanza coloniale. #Palestina libera.”

Guido Fox Ha anche pubblicato uno screenshot di quello che sostiene sia un messaggio che Madzingira ha pubblicato sulle sue storie su Instagram. Ha commentato il “prendere di mira i palestinesi” e sembra aver paragonato le azioni di Israele al genocidio.

Ofcom ha dichiarato in una nota: “Dopo aver esaminato questi commenti, abbiamo sospeso questo collega, in attesa di ulteriori indagini”.

Madzingira è stata nominata da Ofcom a maggio per rafforzare il proprio team di sicurezza online prima di assumere il controllo della regolamentazione di Internet. In precedenza ha lavorato presso Meta, proprietaria di Facebook, dove era direttrice delle politiche pubbliche.

Il momento non è ideale per Ofcom, che oggi ha annunciato l’amministratore delegato di Sky News Christina Nicolotti Squires come direttore del gruppo broadcasting e media. L’assunzione di Nicolotti Squires ha ricordato il dovere di Ofcom di sostenere gli standard di imparzialità in televisione.