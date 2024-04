Odd Ball, lo strumento musicale a forma di palla, aggiunge nuovi gesti per farti diventare un DJ house

Crediti immagine: eccentrico

Stravagante è un'azienda che produce divertenti palline rimbalzanti elettroniche che ti consentono di generare suoni MIDI toccandole o facendole rimbalzare. L'azienda sta aggiungendo nuovi gesti al suo dispositivo, tra cui girare, torcere, spostare, scuotere e lanciare aria, in modo da poter generare suoni in un modo nuovo.

Con l'ultimo aggiornamento dell'app, l'azienda ti consente anche di diventare un DJ durante una festa in casa utilizzando questi gesti. Comprendeva una modalità DJ con alcune tracce di sottofondo e istruzioni sullo schermo per i gesti per quella traccia. Quando combini uno o più gesti, l'app riprodurrà effetti sonori nella parte superiore della traccia.

La startup ora classifica i gesti in due categorie: trigger (tocca, scuoti e rotola), che l'azienda descrive come simili al suonare una nota musicale; e modificatori (muovi, gira e lancia), che l'azienda considera manopole sul controller.

Anche l'intensità del gesto è importante. L'app genererà un suono in base alla forza o alla velocità con cui la palla gira o trema.

Pasquale Totaro, fondatore e amministratore delegato dell'azienda, ha dichiarato a TechCrunch che la palla ha un sensore integrato che l'azienda non utilizzava. Ma con il nuovo aggiornamento, la startup ora utilizza questo sensore.

“Il dispositivo originariamente aveva un sensore di movimento che non abbiamo mai utilizzato, era semplicemente lì. L'idea era di rilasciare un nuovo firmware che lo riportasse in vita. Ecco dove siamo adesso. Ci sono volute molte attività di ricerca e sviluppo per sbloccare tutto Caratteristiche: Immagina un trackpad che comprende solo i clic… ora ha anche zoom, tocco, trascinamento, spostamento, ecc.” Totaro ha detto a TechCrunch via e-mail.

Ha affermato che la squadra ha dovuto impegnarsi molto per separare un gesto da un altro.

Azienda

Odd Ball è iniziato nel 2018 con una campagna Kickstarter e la società ha iniziato a vendere la prima versione nel novembre 2020. Totaro ha affermato che la startup voleva rendere il processo di creazione della musica facile e divertente. Giocare con la palla, cosa che gli esseri umani percepiscono in modo intuitivo, è stato un modo per raggiungere questo obiettivo, ha detto.

“Tutti sanno già come far rimbalzare, scuotere e lanciare una palla, e tutti questi movimenti sono naturalmente musicali e ritmici. Questa qualità della palla praticamente abbatte le barriere di apprendimento iniziali che gli amanti della musica devono superare quando cercano di imparare uno strumento musicale , pezzo di attrezzatura o software.”

L'azienda ha venduto più di 25.000 dispositivi avendo come principali acquirenti bambini e amanti della musica. Sebbene Odd Ball non abbia raccolto fondi istituzionali, ha alcuni consulenti nel suo consiglio. Questi includono il fondatore di Glass Direct e CEO di Google Jamie Murray-Wales; Ali Mostofi, la cui startup me.com Inc. è stata acquisita da Apple. Nel 2008; Ex EMI e Warner Bros. Records. il dirigente Ted Cohen; ed ex CEO della società di media digitali Mitu Roy Burstin.

Totaro ha affermato che l'azienda è redditizia e sta cercando di espandere la propria linea di produzione con due macchine in lavorazione. Odd Ball sta lavorando su una versione della palla dotata di più LED RGB per una nuova dimensione di interattività.

La sua tecnologia gestuale è adattabile e sta anche cercando di espandersi ad altri fattori di forma. In particolare, Totaro ha affermato che Odd Byall sta sviluppando la capacità di rendere utili gli oggetti di uso quotidiano nel settore XR/VR.