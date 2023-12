OBS Studio 30.0.1 è stato rilasciato con correzioni di arresti anomali

Mostra il tuo sostegno: Questo sito è supportato principalmente dalla pubblicità. Le pubblicità sono ciò che ha permesso a questo sito di essere mantenuto quotidianamente negli ultimi 19+ anni. Facciamo del nostro meglio per garantire che vengano visualizzati solo annunci puliti e pertinenti e, quando vengono scoperti annunci dannosi, li rimuoviamo il più rapidamente possibile. Se desideri visualizzare il sito senza pubblicità pur continuando a sostenere il nostro lavoro, Ti invitiamo a considerare Phoronix Premium senza pubblicità.

OBS Studio 30 è stato rilasciato il mese scorso con l’accelerazione Intel QSV AV1 su Linux, output WHIP/WebRTC, supporto del pannello di controllo di YouTube Live Room e una varietà di altre funzionalità di questo software popolare tra i giochi e gli streamer live. OBS Studio 30.0.1 è stato rilasciato oggi con alcune correzioni di arresti anomali e altri miglioramenti rispetto all’aggiornamento del mese scorso.

Tra le correzioni di bug in OBS Studio 30.0.1 c’è un problema di acquisizione dello schermo PipeWire, che aiuterà coloro che utilizzano un desktop Linux moderno in cui PipeWire viene utilizzato per gestire flussi audio/video. È stato inoltre risolto un problema di arresto anomalo durante la rimozione di elementi della scena e quando si interrompeva la riproduzione quando si utilizzava il supporto OBS WebSockets.

Questa versione puntata contiene anche una correzione di perdite di memoria e altre correzioni di bug casuali.

Download e ulteriori dettagli sulla versione di OBS Studio 30.0.1 tramite github.