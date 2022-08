Notizie scientifiche a piccole dosi

Alcuni milligrammi di tutte le notizie scientifiche della settimana.

Mathieu Perrault

Giornalismo

42 giorni

Questo è il tempo che l’aereo solare trascorre nell’aria espirare s A giugno e luglio, un record per un drone. Record precedente, che mantiene anche espirazioneSono passati 25 giorni nel 2018. Airbus sta testando l’aereo con un’apertura alare di 25 metri e un carico utile di 22 chilogrammi per l’esercito americano. Il prossimo test sarà sull’Oceano Pacifico.

Test scientifico: perché alcune specie di uccelli sono più intelligenti?

Foto di WIKIMEDIA COMUNI Il pappagallo è uno dei tipi di uccelli più intelligenti.

Risposta : Perché i loro piccoli trascorrono più tempo nel nido, secondo uno studio a Montreal. I biologi McGill, che hanno pubblicato le loro scoperte all’inizio di agosto in Ambiente ed evoluzione della natura, ha valutato che più lungo è il nido, maggiore è il numero di neuroni in una regione associata alla memoria in questi uccelli. Le specie di uccelli più intelligenti, come corvi, corvi e pappagalli, trascorrono molto tempo nel nido. Anche le dimensioni del cervello sono un fattore correlato all’intelligenza.

il silenzio del pregiudizio

Foto di WIKIMEDIA COMUNI Uno studio recente ha dimostrato che i medici bianchi sono meno prevenuti quando i loro pazienti neri fanno domande.

Un nuovo studio statunitense mostra che i pazienti che fanno domande ai loro medici riducono i pregiudizi dei loro medici. I medici bianchi superano il test del bias inconscio (pregiudizio implicito) dopo aver visto un paziente afroamericano. Quelli con pazienti silenziosi avevano un tasso più alto di pregiudizi inconsci rispetto a quelli i cui pazienti facevano domande sull’esame medico. Gli psicologi dell’Università del Michigan hanno pubblicato i loro risultati alla fine di luglio in PNASsostiene che ciò dimostra l’importanza delle relazioni interpersonali nel ridurre i pregiudizi inconsci.

Grotte della Luna

Immagine dal sito web della NASA Cratere del Mare della Tranquillità sulla superficie lunare esaminato dai ricercatori dell’Università della California

Le grotte lunari possono essere buoni posti per creare basi sulla luna, secondo un nuovo studio dell’Università della California, a Los Angeles. La temperatura media delle grotte nei crateri ombreggiati è di circa 20 °C di giorno e di notte, in contrasto con le pianure circostanti che vanno da oltre 100 °C di giorno a -170 °C di notte. in Lettere di ricerca geofisica Dalla fine di luglio, gli astronomi hanno descritto la loro analisi dei dati della sonda veicolo da ricognizione lunare.

Altri elicotteri su Marte

Immagine dal sito web della NASA Illustrazione che mostra i diversi dispositivi che saranno inclusi nella restituzione di campioni di Marte sulla Terra perseveranza

La NASA ha ingaggiato altri due elicotteri per la missione del rover perseveranza. Un rover europeo doveva, nel 2031, raccogliere 20 campioni raccolti da perseveranza (e messo da parte nel mezzo del suo percorso scientifico, per fare spazio a circa due dozzine di campioni in più) e restituirlo a una sonda sulla Terra. finalmente, perseveranza Deve fare tutto il lavoro da solo. Ma per assicurarsi che i campioni raggiungano la loro destinazione, la NASA invierà due elicotteri per raccogliere i campioni abbandonati a metà strada, se perseveranza Non all’altezza del compito.