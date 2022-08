durante i periodi forte calore Tendiamo a desiderare annaffiare le nostre piante che è chiaramente diminuito. Si sente spesso dire che non dovresti annaffiare il giardino quando il sole è molto luminoso. In effetti, è un mito diffuso che le foglie delle piante siano bruciate da goccioline d’acqua che fungono da lente d’ingrandimento per i raggi solari. Quindi informazione o inebriante? La scienza ci dice tutto! Perché non innaffiare alla luce diretta del sole? La luce del sole crea un effetto lente d’ingrandimento Con gocce d’acqua sulle foglie della pianta. Questo fenomeno può causare In generale, non è consigliabile annaffiare in pieno sole perché l’acqua può fare evaporare dalla terra. Se sei acqua di notte, L’acqua ha il tempo di penetrare nel terreno ed essere assorbita dalla pianta, ma se le foglie rimangono bagnate di notte, questo può portare a malattie. Tuttavia, c’è un vecchio detto molto comune tra i giardinieri e gli individui che lo diceCon gocce d’acqua sulle foglie della pianta. Questo fenomeno può causare brucia le piante . Ma è vero? No, la scienza conferma che è quasi impossibile danneggiare una foglia annaffiandola al sole. Spieghiamo il motivo di seguito.

Piante in fiamme quando annaffiate al sole: cosa dice la scienza?

Sentiamo spesso dire che se innaffiamo le nostre piante in un luogo soleggiato, c’è il rischio che le goccioline d’acqua brucino le foglie a causa di questo famoso “effetto ingrandimento”. anche se, studia Pubblicato nel 2010, demistifica questo famoso mito e conferma il contrario. Questo progetto scientifico si chiama “Ottica delle goccioline d’acqua illuminate dal sole sulle foglie: condizioni in cui è possibile la combustione”, ha rivelato che l’acqua e il sole non bruciano le foglie. L’esperimento ha dimostrato che ci vorrebbe un certo angolo perché la goccia contrasti un effetto di ingrandimento con i raggi solari, cosa che non è possibile in natura. Anche se non è necessario Acqua quando il tempo è molto belloNon devi preoccuparti che le tue piante si esauriscano!