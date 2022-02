Notizie in ebraico – שיקגו: נחשפה זהות החשוד בהשחת בתי כנסת ומוסדות יהודיים נוספים

Traduzione: נחשפה זהות החשוד בהשחתת בתי כנסת ומוסדות יהודיים נוספים

Password FAQ Lista utenti Calendario Segna forum come letti Strumenti discussione Regole di pubblicazione Non puoi inserire nuove discussioni Non puoi inviare risposte Non puoi inviare allegati Non puoi modificare i tuoi messaggi Le faccine sono su[IMG]בין היתר, הוא הורשע בהטרדה בנסיבות מחמירות ונידון לתקופת מבחן בת שנה

תושב שיקות בעל עבר פלילי עשיר הוא החשוד שנצצר בעקבות סדרת בעקקפות האנטישמיות בסוף השוע הבעריק שחות אחי קות חות תוח כר של חות חוק שר של חות חוק שר שאהיד חוסיין, החשוד שנעצר מוקדם יותר השבוע (צילום: משטרת שיקגו) לפי הודת המשטרה, שאהיד חוסיין בן ה -39 – תושב העיירה ניילס (כ -25 ק “מ משיקגו) – נצצר ביום שלישי המאוחר תושר תונר תונרת של אוח עשר של של של משח שב. זכםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ה ה ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ף ……. מפקד משטרת שיקגו, דיוויד בראון, חשף כי חוסין נצצר בחשד שריס צלבי בתרס על שני בתי כנסת ושניךם אות אום אוני און. במקביל, רשויות החוק בעיר ממשיכות לחקור את התקריות שאירעו בשבת, כמו גם אירוע נוסף שהתרחש ביום ראשון, במהלכו גבר יהודי הותקף בקללות ואיומים מחוץ לבית כנסת. המאפייה הכשרה שהושחתה במהלך סוף השבוע האחרון בשיקגו כאמור, במשטרת שיקגו חשפו כי כלל התקריות אירעו בסוף השבוע האחרון באזור שד ‘דבון בצפון-מערב העיר (אזור בעיר שבו יהודים רבים מתגוררים, ובו עשרות בתי עסק כשרים ובתי כנסת). כך למשל, בשבת נופצו חלונות בשני בתי עסק – סופרמרקט כשר בשם “כל טוב” ומאפייה כשרה הנמצאת בסמוך: “מי שעשה את זה חייב להבין שכולנו ילדים של אלוהים”, אמר וולטר ריכמן, בעלי המאפייה, בשיחה עם התקשורת בעיר, “לכולם מגיע יחס שווה”. READ Боррель в Росії - У США з'явився шанс відновити зв'язки з ЄС після приниження Борреля в Росії — Новини світу — УНІАН גל האנטישמיות חודש ביום ראשון, כאשר בסביבות השעה 05:00 בצהריים שוטרים הוזעקו לבית כנסת בעיר (גם הוא בשד ‘דבון) לאחר שצלבי קרס צהובים רוססו על קירות המבנה. מדובר בבית הכנסת “GRATUITO” בשיקגו (“Amici dei rifugiati dell’Europa orientale”). ה”ארזנו מאות ארוחות למשפחות נזקקות, ביניהן גם ניצולי שואה וקשישים רבים, ואחרי שסיימנו יצאנו החוצה וגילינו את הצלב קרס על קיר בית הכנסת”, שיחזר הרב לוי נוטיק. בעודם ממתינים להגעת המשטרה, אחד מבני הקהילה היהודית המקומית הגיע לבית הכנסת וסיפר שהותקף בדרכו למקום:. “הוא הגיע אחרי שמצאנו את סימני השנאה, והוא היה מאוד נסער”, סיפר הרב,” מישהו זינק לעברו והתחיל לקלל אותו בקללות אנטישמיות קשות אנחנו שמחים שהוא לא נפצע בצורה קשה, ומודים למשטרה על עבודתם המצוינת”. בשעות הערב של יום ראשון, בלשי משטרת שיקגו הוזזקו לשני בתי ספר יהודים באזור, לאחר שצלי קרס. נמצאב כ מפקד משטרת שיקגו, דיוויד בראון כאמור, חוסיין עבר פלילי עשיר ביותר שכולל 6 מעצרים במחוז קוק ושתי ערש.ק ושתי ערש. בחודש ספטמבר האחרון הוא נידון לתקופת מבן בת שנה, לאחר הורשע בהטרדה בנסיבות מחמירות. בשנת 2014 הוא הורשע בנהיגה תחת השפעת אלכוהול בנסיבות מחמירות, וביהמ “ש זזר עליו 90 ימי מאססר מאסר פועל.שי מחות ותו 12 חות חוסיין הובא לבית המשפט המחוזי בר ביום שלישי, והשופטת ברברה דוקינס קבעה לו שחרור בערות בלףףב ה 250 אלר עם זאת, נכון לבוקר יום חמישי הוא נותר במעצר.

?האם הכתבה עניינה אותך

“Esploratore. Appassionato di bacon. Social mediaholic. Introverso. Gamer. Studente esasperatamente umile.”