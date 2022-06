Nintendo e i saldi estivi di Steam sono qui per rovinarti finanziariamente

Solo le migliori offerte sui gadget certificati Verge ottengono il sigillo di approvazione Verge Deals, quindi se stai cercando un affare sul tuo dispositivo o il tuo prossimo regalo dai migliori rivenditori come Amazon, Walmart, Best Buy, Target e altri, questo è il posto dove stare.

Sia Nintendo che Valve sembrano determinate a tenermi in casa per tutta l’estate, il che per me va bene. Il Nintendo eShop e Steam hanno entrambi iniziato le vendite stagionali, scontando una serie di titoli premium. Sebbene queste vendite tendano a ruotare più volte all’anno, questo è il momento perfetto per integrare la tua libreria con alcuni titoli che potresti aver trascurato. Il I saldi estivi di Steam iniziano oggi E continua fino al 7 luglio, mentre Grande vendita su Nintendo eShop Grande Ol Dura fino al 6 luglio.

Per aiutarti a trovare le migliori offerte per entrambe le piattaforme, il bordo offerte Il team ha selezionato alcune caratteristiche degne di nota per Nintendo Switch e PC che potresti considerare di aggiungere alla tua collezione con uno sconto.

I grandi saldi estivi di Nintendo