Niger – Seize soldats nigériens tués dans une embuscade

Des «bandits armés» ont tué des soldats nigériens dans une région proche de la frontière avec le Mali et en proie aux attaques djihadistes.

Le Niger fait encounter dans le Sud-Est, frontalier du Nigeria, aux attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, et dans sa partie Ouest, proche du Mali, à celles de groupes affiliés à l’État islamique et à Al-Qaïda. (Photo Issouf SANOGO / AFP) AFP

Seize soldats nigériens ont été tués et un autre est porté «disparu», à la suite d’une embuscade tendue samedi par des hommes armés contre une patrouille de la Garde nationale dans la zone de Tillia, dans la région de Tahoua proche du Mali, ont indiqué dimanche soir les autorités locales.

«Nos hommes sont tombés hier (samedi) vers 14 heures dans une embuscade tendue par des bandits armés dans le département de Tillia. Le bilan de cette attaque lâche est de 16 morts, 6 blessés et un porté disparu», a annoncé à la télévision publique Ibrahim Miko, le secrétaire général du gouvernorat de Tahoua.

«Nous pleurons nos morts, mais ils sont morts les armes à la main», a déclaré Ibrahim Miko, qui assistait à l’enterrement du lieutenant Maman Namewa, le commandant de l’unité de la patrouille visée.

La région de Tahoua, vaste et désertique, se trouve à l’est de celle de Tillabéri, toutes deux proches de la frontière avec le Mali en proie aux steps djihadistes depuis 2012. Si la région de Tahoua est proche de la zone des «trois frontières» entre Niger, Burkina et Mali régulièrement ciblée par des attaques, elle n’en fait pas partie, mais elle est également prise à partie par les groupes armés djihadistes.

Le 21 mars, les localités d’Intezayane, Bakorat, Woursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tillia, région de Tahoua, ont fait l’objet d’une attaque perpétrée par des hommes armés qui ont tué 141 personnes, selon un bilan officiel. Ces attaques étaient les in addition meurtrières commises au Niger ces dernières années par des djihadistes présumés.

Le Niger fait face dans le Sud-Est, frontalier du Nigeria, aux attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, et dans sa partie Ouest, proche du Mali, à celles de groupes affiliés à l’État islamique (EI) et à Al-Qaïda. Les attaques contre des civils se sont multipliées depuis le début de l’année: additionally de 300 personnes ont été tuées dans trois séries d’attaques contre des villages et des campements de l’ouest du Niger.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.