Dal 7 novembre, Kostas Lionas può solo aprire la sua biblioteca nel centro di Atene, per fare fotocopie, sono richieste regole di reclusione. Il suo volume di vendita è diminuito di oltre l’80% ed è preoccupato per i prossimi mesi. “Quanto tempo possiamo resistere? Molte aziende e negozi rischiano di non riaprire i battenti dopo la reclusione, perché gli aiuti di Stato non bastano …” In Grecia, i lavoratori a tempo ridotto o gli imprenditori che hanno dovuto chiudere le loro aziende ricevono un’indennità di soli 800 euro al mese.

La pandemia ha colpito il paese mentre l’economia greca ha appena iniziato a rialzare la testa dopo il crollo del 25% del prodotto interno lordo (PIL) durante la crisi dell’Eurozona. Dal 2010. A riprova di questa fragilità, il tasso di disoccupazione era ancora del 16% all’inizio del 2020. La storia di Lyonas illustra ciò che i greci hanno vissuto in questo decennio. I suoi due figli andarono negli Stati Uniti e in Inghilterra in cerca di un futuro migliore, la pensione di sua moglie fu drasticamente ridotta e le tasse aumentate. Tuttavia, Kostas accetta questa nuova sfida legata al coronavirus con filosofia e umorismo: “Non è solo una crisi greca questa volta!”

In Europa, lo shock sociale dell’epidemia è stato inevitabilmente brutale, nonostante politiche di assistenza pubblica molto attive. I paesi che erano già i più fragili sono i più colpiti. La Spagna, molto turistica, ha perso la maggior parte dei posti di lavoro nel secondo trimestre, seguita da Italia e Portogallo. Italia, Grecia e Irlanda sono quelle in cui il numero di ore lavorate è diminuito di più. In Grecia, il turismo rappresenta il 20% del PIL e questo settore (compresi i servizi di ristorazione) ha registrato un aumento del 20% della disoccupazione.

“La mia grande preoccupazione è vedere l’accelerazione delle differenze tra i paesi europeiShaheen Vale del Consiglio tedesco per le relazioni estere spiega. L’economia tedesca si riprenderà rapidamente, mentre le economie di Italia, Spagna e Portogallo, logicamente, attireranno capitali e manodopera al Nord, aumentando il divario. “

Sull’isola di Paros, in Grecia, Vaggelis Pittas, proprietario di un ristorante e di un bar sulla spiaggia, può solo vedere i danni. “Ho perso il 60% delle mie vendite e se non avrò una buona stagione l’anno prossimo, dovrò smettere di lavorare”. Quest’estate, ha assunto solo diciotto dei suoi venticinque anni e ammette di aver avuto problemi a pagare i loro stipendi: “Le entrate erano così basse che salari, bollette e tasse si accumulavano”.

