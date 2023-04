Nella vecchia Lille, la Cucina Popolare vuole farti assaggiare l’Italia senza problemi

Un mese fa, un nuovo indirizzo che profuma di Dolce Vita ha aperto nella vecchia Lille, rue des Tours. Cucina Popolare è letteralmente una popolare mensa italiana dove puoi mangiare piccoli piatti di pasta per dieci euro in qualsiasi momento della giornata, sul posto o da asporto. Un assaggio della cucina dello chef Massimo, che officierà nella futura trattoria Rosa, a due passi.

In Italia mangiamo spesso pasta per una decina di euro al minuto primi piatti. Amanti dell’Italia da anni, Bruno e Sophie hanno voluto riscoprire l’atmosfera popolare dei ristorantini romani che amano frequentare. Questo non è il primo indirizzo italiano del duo a Lille: manager di Quindi Mojito Barli hanno trasformati nel 2021 in aperitivi bar, Antonietta E Giulietta.

“Dopo 20 anni di lavoro notturno, ci imbarchiamo in una nuova avventura diurna“, confida Sophie. Stanno lavorando da mesi all’apertura della loro trattoria Rosa che vogliono aprire entro l’autunno in rue Saint-Jacques. “Diventerà molto italiana questa strada con Papa Posto e Papa Raffaele come vicini. E nessuna competizione tra di noi: non faremo la pizza per esempio.”

“Non sofisticato ma autentico”

Ed è la stessa cosa con la Cucina popolare, che non era in programma. “Abbiamo visto l’opportunità, abbiamo iniziato qualche mese fa“, continua Sofia. Con Massimo, lo chef fiorentino che conosce alla perfezione le specialità regionali italiane, ogni giorno propongono primi piatti diversi da gustare in cucina o da portare via.

Sofia, Massimo e Bruno.

“Un piatto di pasta qui costa al massimo 14€mai più, sostiene Sophie. Cuciniamo tutto il giorno con lo chef per servire a qualsiasi ora in vassoi di legno.“Qui non ci sono piatti, ma tutto è fresco, fatto in casa e riscaldato in loco con un forno speciale. “Il posto è troppo piccolo per servire un minuto nel piatto. Non siamo complicati e non cerchiamo di essere sofisticati. Dopo, ci piace o non ci piace, ma il piatto rimane autentico“, spiega Massimo.

Puoi arricchire il tuo piatto di pasta con un tiramisù (€ 3,80 con sei gusti diversi tra cui scegliere) o una delle loro ricette di spritz (€ 5,90) e un po’ di caffè italiano. Tutto ciò che è sugli scaffali (e commestibile) è anche in vendita in modalità drogheria. Il grande vantaggio di questo indirizzo è che è aperto tutto il giorno ma anche tutti i giorni. Perché non c’è tempo per mangiare la pasta, lo sanno tutti.

La Cucina Popolare si trova in 2 rue des Tours nel centro storico di Lille ed è aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 21:30 nei giorni feriali, dalle 9:30 il sabato e dalle 10:30 la domenica. Ti lasciamo seguire il luogo su Instagram.