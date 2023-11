Nella mia strada – Street food from here: Non Solo, l’Italia in tutto il suo splendore

– Non Solo, l’Italia in tutto il suo splendore “L’Italia d’autore” vi annuncia subito e senza mentire questo indirizzo dove troverete il meglio della cucina regionale.

Una piadina di pomodoro, rucola, mozzarella con qualche fetta di bresaola. Clemente Bonardo

O: Avenue du Tribunal-Fédéral 5, 1005 Losanna. Ma anche a pranzo al Manor Food di Losanna.

Che cosa: Da Non Solo si possono trovare piatti provenienti da tutta Italia, anche se l’accento è posto sui piatti più tipici del sud di La Botte. Voci come Aranciniai dessert come cannoliattraverso numerose e variegate specialità del giorno senza dimenticare il piadine, tutto è fatto in casa. E puoi sentirlo.

Il negozio è accogliente e lo sono anche i proprietari. Maxime Kissou

L’equilibrio dei gusti rende omaggio alla cucina italiana. Le porzioni compensano le loro dimensioni piuttosto ridotte con una notevole precisione di gusto per un servizio di ristorazione da asporto. Ogni giorno vengono proposti uno o due piatti diversi oltre alle imbattibili lasagne al ragù E parmigiana con melanzane. Il menù della settimana lo trovate nel storie dalla pagina Instagram del brand.

Il negozio è anche un negozio di alimentari, che offre tutti i tipi di prodotti locali italiani, tra cui salumi, formaggi, pasta e altre salse, oltre a bevande. Un tavolo accoglierà gli amanti del caffè in attesa del loro ordine.

Il posto ha anche un’area di generi alimentari ben fornita. Maxime Kissou

Quando: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 17:00 e il sabato dalle 9:00 alle 16:00. Chiuso domenica.

Quanto: Conta tra 4 e 6 franchi per un antipasto, tra 10 e 16 franchi per un piatto principale e tra 3 e 5 franchi per un dessert.

Ti consigliamo: IL Arancini. Morbidi, ben conditi e variegati, non risultano pesanti nonostante siano fritti. Un vero omaggio alla Sicilia.

Un arancino con tartufo, funghi e mozzarella. Clemente Bonardo

Qualcosa per la strada: un minicanolo. Perché senza dolce, un pasto italiano non lo è. E perché sono molto buoni.

Maxime Kissou è giornalista multimediale e collabora anche con la rubrica Vaud. Laureato all’Accademia dei media e del giornalismo (AJM) dell’Università di Neuchâtel, ha lavorato anche per RTS e Le Courrier, nonché per Le Nouvelliste, La Côte e Arcinfo. Più informazioni

