natalità, emigrazione… Come il Paese sta perdendo i suoi abitanti

Nel 2022 la natalità ha toccato il livello più basso in Italia: meno di 400mila nati, contro i 576mila di 15 anni fa. Non solo i reparti maternità si stanno svuotando, ma anche molti giovani italiani stanno lasciando il Paese alla ricerca di esperienze all’estero.

L’Italia sta vivendo una crisi delle nascite senza precedenti. Con 393.000 nascite nel 2022, il Paese registra il numero più basso di nati nella sua storia. La clinica Santa Famiglia di Roma (Italia) è, con 2.000 nascite ogni anno, una delle più attive della capitale. Tuttavia, il servizio del dottor Luca Cipriani, ostetrico, non è più al completo. “Abbiamo molte stanze vuoteNelle camere da letto è cambiato il profilo delle mamme. In Europa le italiane sono le mamme che fanno i figli dopo.

I giovani emigrano in altri paesi

La curva delle nascite in Italia è in caduta libera. L’intero equilibrio del Paese è minacciato. “Chi pagherà le nostre pensioni? Il nostro sistema sanitario? Abbiamo assolutamente bisogno di una risposta pubblica a questo problema”., dice Marie Rita Testa, demografa alla LUISS di Roma. I giovani sono ancora numerosi a considerare la propria vita fuori dall’Italia, in particolare per trovare lavoro.