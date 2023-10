Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma, due portieri contro la società di formazione

Mike Maignan, durante la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e AC Milan al Signal Iduna Park, Germania, 4 ottobre 2023. MARTIN MEISSNER / AP

Da un lato c’è “Magic Mike”, dall’altro “Dollarumma”. Da un lato, Mike Maignan, il portiere francese del Milan, incontrerà la sua squadra di allenamento, il Paris Saint-Germain (PSG), in Champions League mercoledì 25 ottobre al Parco dei Principi. Dall’altro Gianluigi Donnarumma, il portiere italiano del PSG, ex stella dei rossoneri, ora odiato dai tifosi milanesi.

In questa partita, importante in vista della qualificazione agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni – che il PSG vuole vincere per dimenticare la disfatta di Newcastle (1-4) – i portieri si sfideranno in un duello dalla distanza che non vedrà non lascerà indifferenti i tifosi. Perché le loro carriere nelle rispettive società di formazione raccontano anche la storia recente di PSG e Milan.

Nonostante non abbia mai giocato una sola partita con il club della capitale, dove si è allenato dal 2009 al 2015, Mike Maignan conosce bene il Parco dei Principi. Mercoledì il portiere della Francia giocherà la sua ottava partita contro il Paris. “È sempre speciale giocare di nuovo contro il PSG”aveva spiegato, il 16 ottobre, alla vigilia dell’amichevole vinta dai Blues contro la Scozia (4-1).

Tuttavia, Mike Maignan non ha fatto impressione lì. Come altri giovani del centro di formazione – Alphonse Areola, Kingsley Coman, Christopher Nkunku – la competizione lo spinse ad andarsene e si unì al Lille Olympique Sporting Club (LOSC) nel 2015. “Non c’era nessuna promessa o strategia per avere Maignan numero 1 al PSG”, ricorda Anthony Costard, ex agente del giocatore. Escluso dal club della capitale, Mike Maignan ha dato la priorità “la sua crescita sportiva richiedeva una partenza”.

Maignan, un vero “Titi parigino”

“Magic Mike” non ce l’ha con Parigi. “Quando se ne andò non aveva alcun rancore nei confronti del club. Aveva semplicemente l’ambizione e la voglia di mettersi alla prova in un altro contesto”, assicura il suo ex rappresentante. Questa occasione mancata al PSG non lo ha toccato, sostiene l’allora allenatore del LOSC, Hervé Renard – ora allenatore della squadra femminile francese. “Il suo futuro era tutto tracciato. Era un gran lavoratore, ambizioso e intelligente. »

È quindi lontano dalla capitale che Maignan fiorisce. Ha vinto la Ligue 1 nel 2021 con il Lille, poi la Serie A con il Milan l’anno successivo. Il portiere, cresciuto con Presnel Kimpembe al centro di allenamento, mantiene forti legami con il Parigi. “È un puro prodotto del PSG, un vero Titi, un amante del club”, insiste Anthony Costard. Sugli spalti del Parco dei Principi ci saranno la famiglia e gli amici del portiere di Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), nella regione parigina.

