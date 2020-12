Mes, Crimi: “Non ci piace, ma non ostacoleremo la riforma” | Di Maio: “Non mettere Conte sul patibolo”

“Strumento obsoleto” “Lo abbiamo detto in tutti i modi. Il Mes è uno strumento che non ci piace, obsoleto e potenzialmente dannoso e anche la riforma non è all’altezza di una situazione come Covid”, a ha ribadito Crimi.

“Pieno appoggio a Conte e al governo” Siamo tutti consapevoli dell’importanza di sostenere l’azione del governo in un momento storico così difficile per il Paese. E siamo tutti convinti che sia necessario dare il massimo sostegno al presidente Conte, che deve potersi arrendere. in Europa con un mandato chiaro, “con un forte sostegno da parte del Parlamento e del Paese, come è già successo con il Recovery Fund”, ha detto Crimi. In Conte, ha proseguito, “abbiamo la massima fiducia perché ha sempre dimostrato di aver sempre saputo difendere e difendere i migliori interessi del nostro Paese, avendo portato dall’Europa più risultati di chiunque altro prima”. lui “.

“Gualtieri in Europa con pieno mandato di M5” “Gualtieri è andato in Europa a pieno mandato perché mi sono preso la responsabilità di non indebolire la posizione del nostro Paese nelle relazioni internazionali europee”, ha poi spiegato all’assemblea il leader politico del Movimento, dove ha aggiunto di non poter “mandare il ministro dell’Economia in Europa senza mandato, per dire, come unico Paese in Europa, fermiamo tutto, dopo aver gridato forte e ottenuto che l’Europa affronti questa crisi salute, economico e sociale come un unico organismo, mettendo in gioco tutte le risorse e tutti gli strumenti a disposizione “.

Di Maio: “Irresponsabile votare contro il governo” Rischio di rottura sul Mes? Il 9 dicembre non si vota per l’accesso all’ESM, cosa che non sarà possibile perché non ci sono numeri in classe. Sarebbe irresponsabile votare contro il governo e contro il premier che chiede il permesso di recarsi in Europa per chiedere di utilizzare i 209 miliardi di fondi di stimolo. Questa la posizione del pentastellato Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri.

Ai dissidenti: “L’Italia ha bisogno di stabilità” “L’Italia ha bisogno di stabilità. Dobbiamo dargliela. Non si può portare Conte al patibolo. Chi non voterà per questa risoluzione voterà contro il presidente del Consiglio dei ministri e il suo governo che verranno in aula”. “Audizione per chiedere la fiducia del Parlamento. In Europa anche per negoziare lo sblocco di fondi dal Fondo per il recupero. Lo trovo francamente folle e irresponsabile”, questo il messaggio di Di Maio ai dissidenti.

“Il Mes non verrà attivato, non ci sono numeri in classe” “In aula – ha sottolineato Di Maio – non ci sarà voto per accedere al Mes. E ‘una bugia. Il presidente del Consiglio all’Eurosummit dovrà votare la riforma. Una riforma che ho io – descritto anche come peggiorativo e che è stato fermato anni fa. Ma le cifre da approvare in parlamento non ci sono Siamo al governo della settima potenza mondiale, in una fase come quella che stiamo vivendo abbiamo bisogno “un grande senso di responsabilità. Non cadiamo nelle trappole di chi ci vuole deboli, di chi lavora solo per picchiarci”.

“Non stiamo dando la nostra parte a chi vuole sostituire Conte” “Capisco che lei mi dica che Gualtieri non l’ha ascoltata in Commissione, ma non è per questo che andiamo contro il Presidente del Consiglio che abbiamo nominato. Non ho paura di tornare al voto. Il problema è che stiamo perdendo Conte. E non riusciamo a trovare un altro nome come il tuo “, ha chiarito Di Maio, rivolgendosi ai” Frondisti “.” Non ho nemmeno paura di un rimpasto, non lo sono paura di fare un’altra squadra di governo. Ma se diamo questa cosa fianco a fianco, siamo fianco a fianco con quella parte delle forze politiche che vuole cambiare il premier “.

“Frondisti” nell’assemblea sul piede di guerra Ma la tensione nell’assemblea era alta. Dopo Crimi e Di Maio, hanno preso parte anche alcuni dei cinquanta sottoscrittori della lettera, chiedendo alla direzione di rinviare la riforma del Mes in una logica di pacchetto. Secondo quanto riportato, sono intervenuti Raphael Raduzzi, Francesco Forciniti, Alvise Maniero, Emanuela Corda e Davide Zanichelli per ribadire la pericolosità del Mes a prescindere dall’utilizzo della linea di credito. Molti di loro hanno annunciato di non voler votare a favore della risoluzione: “Voteremo contro”, ha detto Maniero.

Bonafede: “Irresponsabile per aver messo in difficoltà il governo” “Il confronto, anche acceso, avviene all’interno dell’assemblea per trovare una sintesi. In un momento come questo, con la pandemia in atto ei sacrifici che stanno facendo milioni di italiani, è irresponsabile pensare di mettere in difficoltà il governo. . Non ci perdonerebbero mai. Dobbiamo essere uniti e difendere e sostenere il lavoro che sta facendo il Presidente del Consiglio ”. Questo il commento del ministro Alfonso Bonafede all’assemblea dei parlamentari del M5.