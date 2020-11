Mercato Milan: il contesto di Zlatan Ibrahimovic

L’attaccante di Milano Zlatan Ibrahimovic, intervenendo durante la presentazione dell’autobiografia di Sinisa mihajlovic, ha rivelato un dettaglio Contesto rispetto allo scorso inverno, quando era vicino alla fine della sua carriera dopo l’esperienza negli Stati Uniti.

“Sinisa ha fatto di tutto per portarmi a Bologna, ma il mio pensiero era se fermarsi o no – ha detto Ibrahimovic -. È una persona fantastica, le ho detto che se fossi venuto lo avrei fatto gratuitamente. Non erano né il club né i tifosi. Con lui sono stato subito onesto, dicendogli questo Non ero più l’Ibra di dieci anni fa che lui sapeva. Non gli sarebbe importato molto. Ma poi è arrivato il Milano e alla fine ho deciso di accettare di tornare al Milan ”.

“Per la città di Bologna, lo sarebbe stato qualcosa di troppo grande, poi dietro c’era il Milano – Ha detto a sua volta l’allenatore serbo – Ha mantenuto la parola, quando ha deciso di andare al Milan, mi ha chiamato. E anche questo è normale, con tutto il rispetto ”.

Anche Ibrahimovic ha parlato della malattia del tecnico: “Quando l’ho chiamato era più forte di me mi ha dato forza. Dopo qualche settimana ci siamo parlati di nuovo, avevo più forza per dargli energia e positività ”.

Il bomber rossonero ha poi commentato le sue ottime prestazioni in campionato: “Cattive sanzioni? Basta, mi sono già allontanato e non li sparo più. Non mi sento inenarrabile, non ci sono segreti. Mi sento bene, i miei compagni mi stanno aiutando. Ho molta esperienza, so quando fare le cose giuste. Non ho la condizione di 5 o 10 anni fa, non spreco energie in cose di cui non ho bisogno ”.

OMNISPORT | 20-11-2020 21:08