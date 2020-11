Calabria, anche il M5 condanna le dichiarazioni di Morra su Santelli. E arrivano le scuse del presidente Antimafia

Non solo richieste di dimissioni da Centro destra, il M5 ha anche condannato le dichiarazioni del presidente della commissione antimafia Nicola Morra sul presidente della Calabria Jole santelli, è morto il 15 ottobre. E, dopo essersi allontanato dal suo gruppo, il senatore M5 ha deciso di scusarsi: “Chiedo scusa alle persone che si sono sentite offese o colpite da parole volutamente tagliate e cucite per far capire quanto il sottoscritto n “Non ci ho mai pensato”, dice. “Sto lottando per la salute pubblica universale che interviene per i più deboli e i più deboli sono i malati. Respingo qualsiasi accusa di insensibilità. Da parte mia c’è sempre stato il massimo rispetto per chi soffre di questa malattia. Ho semplicemente ricordato che l’elettorato deve essere pienamente responsabile delle proprie scelte perché ciò che sta accadendo richiede piena informazione ”.

La dichiarazione del senatore M5 ha portato ad accuse che ieri, intervistato da Radio Capital e parlando dell’arresto del presidente del consiglio regionale, ha dichiarato: “Tallini è stato il più votato nel collegio di Catanzaro, se non il più votato in Calabria. È la prova che ogni popolo ha la classe politica che merita. Il mio è un rimprovero, sarò politicamente scorretto, tutti sapevano che il presidente della Calabria Santelli era un malato di cancro grave. Umanamente ho sempre rispettato la compianta Jole Santelli, politicamente c’era un abisso. Ma se ai calabresi è piaciuto, è democrazia, tutti dovrebbero essere responsabili delle loro scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei alto e alto. La Calabria è irrecuperabile finché lo stato non affronta la situazione in piena coscienza ”. Questa mattina è stato il leader del gruppo M5 alla Camera a prendere le distanze Davide Crippa: “Il presidente della commissione antimafia dovrebbe scusarsi per quello che ha detto”, ha detto a La7. “Ciò che è stato detto è inaccettabile. Lo conosco e credo che quelle dette ieri siano parole molto lontane dal suo modo di pensare. È sbagliato coniugare la logica politica con questioni molto delicate come quelle della malattia oncologica ”.

Per il centrodestra le scuse non bastano e il presidente della commissione antimafia dovrebbe dimettersi. “Morra è indegno del suo ruolo”, ha detto il frontman del Carroccio Matteo salvini, “Utilizza la commissione antimafia per attaccare i suoi rivali politici e ora si conferma un ometto con parole disgustose su Jole Santelli che era anche vicepresidente della commissione antimafia”. Morra si sciacqua la bocca quando parla di malati di cancro e smette. La Lega è ufficialmente sospettosa di lui. #morradimettiti“.