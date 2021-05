Memphis Depay finalmente in Italia?

E ‘fatto. In un’intervista a L’Equipe questo venerdì, l’attaccante dell’Olympique Lyonnais Memphis Depay ha pronunciato definitivamente la sua partenza quest’estate. Arrivato nel gennaio 2017 nel Rodano, il 27enne Batavian giunge alla scadenza del suo contratto il 30 giugno ed è quindi libero di impegnarsi dove vuole. In pole ad accoglierlo: FC Barcelona. “Ma ci sono altre piste”, ha detto al giornale l’ex giocatore del PSV Eindhoven e del Manchester United.

Una dichiarazione confermata da Mundo Deportivo. Perché secondo il quotidiano spagnolo, l’arrivo di Memphis Depay in Catalogna sarebbe condizionato al mantenimento dell’allenatore dei Blaugrana, il connazionale Ronald Koeman. Un esito incerto, a causa della brutta stagione dei soci di Lionel Messi e del cambio, nel corso della stagione, di presidente. Con questo in mente, Mundo Deportivo suggerisce che il capitano dell’OL in questa stagione avrebbe un’offerta dalla Juventus Torino, Italia. Una proposta che sarebbe anche più accattivante di quella del Barça.

