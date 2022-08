M’bala ha segnato il primo gol per lo Spezia in questa stagione

Domenica sera La Spezia (1-0) ha surclassato l’Empoli con l’unico risultato del match firmato da M’bala Downhill.

In una partita serrata allo stadio Alberto Pico, il 25enne nazionale angolano ha segnato il gol decisivo. Questa è la prima volta in questa stagione di Aquilotti in Serie A. Con questo gol contro l’Empoli ha segnato il suo terzo gol in questa stagione, tra il torneo ei primi turni di Coppa Italia. Sta prendendo forma una stagione impressionante per l’attaccante, considerando che la scorsa stagione ha segnato solo due gol con lo Spezia.

“Sono contento che la squadra abbia giocato bene e abbia tenuto insieme fino alla fine. Sono molto contento di segnare, ma mi sento molto più felice per tutto il gruppo. Mentalmente sono calmo, mi concentro su quello che devo fare in campo e Mi sento bene fisicamente, lavoro sodo. E voglio continuare così. Ho lavorato molto quest’estate perché volevo essere pronto subito e sono contento di questo inizio. Ma ora non è il momento di vantarmi, tu devono spingere di più. » detto giù aspezia.com.