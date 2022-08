Il PSG è partito bene, gli All Blacks rassicurati, Halep ha trionfato in Canada…cosa ricordare del weekend sportivo

Mentre i Campionati Europei hanno portato la loro quota di medaglie alla Francia, così come i Campionati Europei di Nuoto, il fine settimana è stato ricco di eventi sportivi in ​​altre discipline. La seconda giornata di Ligue 1 ha tenuto la sua parte di emozione, proprio come il torneo di rugby dell’emisfero australe, quando si sono conclusi i tornei di tennis canadesi. Franceinfo: Lo sport misura le principali competizioni del fine settimana.

Ligue 1: il Paris Saint-Germain è già solo al vertice

Dopo il successo contro il Clermont (5-0), il Paris Saint-Germain ha ottenuto la sua seconda vittoria in Ligue 1 contro il Montpellier (5-2). La doppietta di Neymar (43° e 51°), un gol di Kylian Mbappe (69° posto), una realizzazione di Renato Sanchez (88° posto), oltre all’autogol di Sacco (39° posto). Solo i parigini guidano la classifica con 6 punti, davanti a Marsiglia e Lille (4 punti).

L’OM non poteva fare di meglio di un pareggio (1-1) a Brest, grazie a un gol di Nuno Tavares (38). stesso risultato Sabato Monaco-Stade Rennes a Louis II (1-1). Anche se rapidamente ridotti a dieci, gli Asemisti sono riusciti a strappare un punto.

Nel resto dei prati, Nizza e Strasburgo si lasciano con lo stesso punteggio di pareggio, mentre il Tolosa in salita ha marciato a Troyes (3-0). La delusione dell’Auxerrois, che non riesce a battere l’Angers (2-2) dopo essersi portato in vantaggio per 2-0.

L’Argentina è in testa al campionato di rugby

In casa, i Pumas hanno battuto gli australiani (48-17) sabato, durante la seconda giornata dei campionati di rugby, Disegnato al Campionato Sei Nazioni nell’emisfero australe. Grande rivincita per gli argentini che sono caduti duramente contro i Wallabies nella prima giornata del torneo (41-26).



Il capitano argentino Juan Cruz Malia, durante una partita contro l’Australia, a San Juan (Argentina), 13 agosto 2022. (Juan Mabromata/AFP)

Dal canto loro, la squadra neozelandese è tornata a vincere battendo il Sudafrica (35-23) a Johannesburg (Sudafrica). Gli All Blacks hanno così chiuso una serie di tre sconfitte consecutive grazie a due tentativi a fine partita di David Haveley (74) e Scott Barrett (79).

Tennis: Halep e Carino Busta vincono in Canada

rumeno Simona Halep ha vinto un nuovo campionato WTA 1000 in carriera domenica a Toronto, dominando la brasiliana Beatriz Haddad Maya in tre set (6-3, 2-6, 6-3). Nelle semifinali di Wimbledon, ha confermato di essere brava due settimane prima degli US Open.



La tennista Simona Halep durante una partita a Toronto (Canada), 14 agosto 2022. (VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES NORD AMERICA / AFP)

A Montreal, Pablo Carreno Busta ha fatto la sorpresa. Senza essere testa di serie, il 31enne spagnolo ha vinto il suo primo Masters 1000 battendo in finale il polacco Hubert Hurkacz (3-6, 6-3, 6-3), decimo mondiale. Il suo ultimo titolo risale al luglio 2021, sulla terra battuta ad Amburgo.

Basket: la Francia vince i capelli in Italia

I Blues hanno vinto di un punto venerdì sugli Azzurri (78-77 ai supplementari), a Bologna (Italia) nel loro secondo match in preparazione all’Europeo. La partita è stata serrata per tutto l’incontro, perché dopo il punteggio di 36-36 al termine del primo tempo, entrambe le squadre hanno dovuto prendere una decisione ai tempi supplementari, con la classifica che mostrava 69 punti tutt’intorno alla fine dei tempi regolamentari.

E la squadra olandese, che ha già vinto il 7 agosto, incontrerà gli azzurri martedì, a Montpellier (Herault), nella terza amichevole, prima di affrontare giovedì il Belgio.