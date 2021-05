Mazda ha trovato il suo primo concetto dopo ben 40 anni

Era la sua ispirazione Il designer Burton Marc Deschamps, la sua base era di 323 all’epocaMentre questo è dovuto al loro rapporto con l’Italia subito dopo che la mostra si è tenuta nella capitale giapponese L’MX-81 Aria è andato a Milano ed è stato fotografato davanti al famoso Duomo.

Dipendente Le sue tracce si perdonoFinalmente, a causa della foto scattata da un partner dell’importatore Mazda in Italia, è iniziata la ricerca È stato trovato dopo quasi quattro decenni di oblio in un magazzino. Per tornare in Italia per una piena guarigione.

La verità, comunque L’MX-81 Aria ha un profilo aerodinamico interessante e molto buono per questa stagione, Poiché il coefficiente di resistenza (Cd) è solo 0,29. Ma oltre al suo aspetto futuristico – un dettaglio interessante sono i fari pieghevoli e gli spazi nascosti – Più futuristico è l’interno.

Questo è perché Invece di una dashboard tradizionale, avevi uno schermo a colori. Con tubo catodico come i televisori dell’epoca, Mentre il Il volante era il suo profilo flessibile. Soluzione intelligente e Sedili delle porte anteriori girevoli Ciò facilita l’ingresso, mentre il sistema audio è temporizzato.

Un’altra caratteristica interessante dell’MX-81 Aria è quella Ha un motore perfettamente funzionante. Motore turbo a quattro cilindri con una cilindrata di 1500 metri cubi e 130 CV, principalmente per la guida in showroom.