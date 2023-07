Malala Yousafzai festeggia i suoi 26 anni e riceve un dolce messaggio dal marito: ‘Best Partner’

La vincitrice del premio Nobel per la pace ha riflettuto sul suo attivismo nell’ultimo decennio in una serie di pubblicazioni natalizie

Instagram/Malala Malala Yousafzai

Malala Yousafzai Festeggia il suo ventiseiesimo compleanno.

Mercoledì il premio Nobel per la pace Condiviso su Instagram che stava celebrando questo giorno in Nigeria, “una tradizione che ho iniziato 10 anni fa”. Mercoledì segna anche il decimo anniversario di un discorso che ha tenuto alle Nazioni Unite sulla sua sparatoria da parte dei talebani.

Nel post, rifletto su quanto ho imparato in un decennio di attivismo.

Dal mio primo discorso @Nazioni Unite Dopo essere sopravvissuto a una sparatoria, ho finito il liceo e mi sono diplomato al college. lo trovo @dipendente E ho viaggiato in 31 paesi per incontrare sostenitori come me che stanno lottando per migliorare l’accesso all’istruzione per le ragazze. Abbiamo visto risultati e battute d’arresto, ma stiamo lottando”.

“Oggi posso vedere il futuro più chiaramente, perché ho incontrato i nostri futuri leader”, ha aggiunto. “Le ragazze e le giovani donne, come loro in questa foto, comprendono il potere dell’istruzione e stanno lavorando per aprire i cancelli della scuola abbastanza da permettere a tutti i bambini di entrare. So che se corrispondiamo alla loro determinazione, finanziamo il loro lavoro e seguiamo il loro esempio, vedremo molti più progressi nei prossimi 10 anni”.

Imparentato: Malala Yousafzai celebra il giubileo d’argento con omaggi di compleanno al marito Michelle Obama e altro ancora

Martedì, la sostenitrice dell’istruzione ha spiegato che il suo “impegno a trascorrere il mio compleanno con le ragazze” è “una tradizione che mi ha portato in Nigeria, Kenya, Brasile, Etiopia e nei campi profughi in Libano, Ruanda e Iraq”.

Ha aggiunto: “Anche se la pandemia ha interrotto brevemente i viaggi, sono entusiasta di festeggiare di nuovo di persona con le mie sorelle quest’anno”. “Non riuscivo a pensare a un modo migliore per celebrare questo anniversario e spero che seguirai l’esempio per vedere dove sono atterrato.”

Imparentato: Malala Yousafzai spera per lei & # 39; British Vogue & # 39; La copertina aiuta ogni ragazza & # 39; Sa che può cambiare il mondo & # 39;

La storia continua

Mentre celebra un altro viaggio intorno al sole, Yousafzai ha detto che non vede l’ora di continuare la sua ricerca per “lottare per l’istruzione delle ragazze”.

“Ho fondato il @MalalaFund e ho viaggiato in 31 paesi per incontrare sostenitori come me che lottano per migliorare l’accesso all’istruzione delle ragazze. Abbiamo visto alti e bassi, ma lottiamo”, ha scritto sui social media. Non riuscivo a immaginare cosa avrebbe riservato il prossimo decennio, per me stessa.” O per le ragazze come me. Ma ero fiducioso perché ho visto il mondo svegliarsi davanti alle ingiustizie che abbiamo dovuto affrontare”.

Imparentato: Chi è il marito di Malala Yousafzai? Tutto su Aser Malik

All’omaggio hanno partecipato numerosi famosi amici e ammiratori di Yousafzai.

“Possa tu essere sempre benedetto con il meglio”, Priyanka Chopra Jonas Ha scritto in un post sulla sua Instagram Story di una foto dei due.

Grazie per tutto quello che fai per le donne e le ragazze di tutto il mondo. Phoebe Gatesfiglia di Bill e Melinda French Gates, ha scritto sulla sua Instagram Story insieme a una foto di Yousafzai circondata da palloncini.

Non perdere mai una storia: iscriviti La newsletter giornaliera gratuita di PEOPLE Per rimanere aggiornati sul meglio che le persone hanno da offrire, dai pettegolezzi sulle celebrità alle avvincenti storie di interesse umano.

Twitter/Malik Acer Malala Yousafzai e Asir Malik

In onore del suo giorno speciale, il marito di YousafzaiE Accattivante Malik Condividi una nota dolce anche su Twitter.

Ha scritto: “Buon compleanno, Malala. Non ho bisogno di ricordare quanto sei incredibile. Ma per quello che vale, sei il miglior partner che potessi mai desiderare”.

Per altre notizie sulle persone, assicurati di dare un’occhiata Registrati per ricevere le nostre ultime notizie!

Leggi l’articolo originale su la gente.