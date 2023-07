Perché il vertice finanziario di Parigi è fallito?

Il vertice di giugno prometteva di stimolare una rivoluzione nella finanza climatica, ma si è concluso senza un solo fermo impegno.

Il ‘nuovo contratto’ tra Nord e Sud è ancora un’illusione (Gustave Deghilage, CC BY-NC-ND 2.0)

L’ultima Parigi Nuovo vertice del Global Finance Compact È stato promosso dai suoi organizzatori, tra cui il presidente francese, Emanuele Macron, come iniziativa pionieristica per creare un “nuovo contratto” tra il nord e il sud del mondo che affronti il ​​cambiamento climatico e promuova lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, il fatto che la maggior parte dei leader del G20 non si sia nemmeno preoccupata di presentarsi mette in dubbio la fattibilità di questo sforzo.

Nonostante la partecipazione di quasi 50 capi di stato, rappresentanti di alto livello di istituzioni internazionali, amministratori delegati del settore privato ed esperti di clima, il vertice non ha mantenuto le sue alte promesse. Non è riuscita a fornire le misure necessarie per ridurre il divario finanziario per il clima e per fornire ai paesi a basso reddito lo spazio fiscale di cui hanno bisogno per superare l’attuale crisi del debito e riformare l’architettura finanziaria globale.

Incredibilmente, il vertice si è concluso senza un solo fermo impegno. Ciò può essere attribuito al processo preparatorio opaco e irregolare, che mancava di una sufficiente consultazione con i paesi a basso reddito e i gruppi della società civile, e quindi non è riuscito a creare le condizioni necessarie per la formulazione di nuovi quadri politici globali. Prima dell’incontro di Parigi, il Comitato economico trasformazionale Earth4All del Club di Roma ha pubblicato una dichiarazione lettera aperta Identifica quattro questioni critiche che i leader e i responsabili politici devono affrontare. Sfortunatamente, ci sono stati pochi progressi su nessuno di essi.

Non consegna

La finanza climatica è un esempio calzante. Il fallimento dei leader dei paesi ricchi nel mantenere l’impegno del 2009 di fornire ai paesi in via di sviluppo 100 miliardi di dollari di finanziamenti annuali per il clima ha ritardato in modo significativo gli investimenti necessari e minato la cooperazione globale. Dichiarazione di chiusura del verticeL’agenda di Parigi per le persone e il pianetaafferma che i paesi sviluppati raggiungeranno finalmente il loro obiettivo di finanziamenti per il clima quest’anno, un’affermazione dubbia, dato che la conferenza si è conclusa senza nuovi impegni finanziari.



Entra a far parte della nostra comunità di leader di pensiero Ricevi nuove prospettive direttamente nella tua casella di posta. Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere opinioni stimolanti e analisi di esperti sulle questioni politiche, economiche e sociali più urgenti del nostro tempo. Unisciti alla nostra comunità di lettori impegnati e partecipa alla conversazione. READ L'ottava commissione permanente mista tra il governo del Regno del Marocco e i governi della regione vallona e della comunità francese Vallonia-Bruxelles. Registrati qui

Negli ultimi anni, i governi donatori hanno sopravvalutato la loro spesa per i finanziamenti per il clima, affermando di aver raccolto 83,3 miliardi di dollari nel 2020, quando la cifra effettiva era più vicina a 24,5 miliardi di dollari. Ad aggravare il problema, la maggior parte di questo sostegno è stato fornito attraverso prestiti piuttosto che sovvenzioni, esacerbando l’onere del debito dei paesi a basso reddito. Inoltre, come culo Indagine Reuters Ha rivelato che la vaghezza del termine “finanza per il clima”, unita alla mancanza di un sistema per tenere traccia di questi fondi e del loro impatto, ha consentito di incanalare miliardi di dollari verso progetti legati ai combustibili fossili e altri investimenti che non hanno nulla a che fare con fare con la riduzione delle emissioni.

Sebbene la crisi del debito globale abbia ampliato il divario dei finanziamenti per il clima, il vertice di Parigi non è riuscito ad affrontare il problema. con oltre 70 I paesi in via di sviluppo che hanno un disperato bisogno di alleggerimento del debito o sono già in default, i leader mondiali non hanno fatto alcuna proposta concreta per migliorare la tavola rotonda sul debito sovrano globale dell’FMI o il quadro comune per le misure correttive al debito del G20, nessuna delle quali ha prodotto i risultati attesi. L’unico sviluppo rilevante emerso dall’incontro è stato l’annuncio che A.J 6,3 miliardi di dollari Accordo di ristrutturazione del debito tra lo Zambia ei suoi creditori, che non prevede alcuna riduzione del debito.

vistosamente assente

E mentre i leader mondiali non sono stati all’altezza dei loro impegni, hanno enfatizzato eccessivamente il ruolo del settore privato. Sebbene gli investitori privati ​​controllino più di 210 trilioni di dollari Nelle attività finanziarie, solo a Piccola porzione Di questo importo viene investito in paesi a basso reddito. Inoltre, le pratiche di prestito predatorio del settore finanziario hanno aumentato l’onere del debito dei paesi già in difficoltà in tutto il mondo in via di sviluppo.

Questi temi erano vistosamente assenti dalle discussioni durante il vertice di Parigi, forse perché i consiglieri di Macron includevano Blackrock e Amondi, due dei peggiori trasgressori. Entrambe le società hanno costantemente respinto le richieste di cancellazione del debito da paesi come Etiopia, Ghana, Sri Lanka e Zambia, insistendo sul rimborso completo nonostante beneficiassero di tassi di interesse più elevati. Black Rock, che tiene 220 milioni di dollari di obbligazioni sovrane dello Zambia, potrebbe generare 180 milioni di dollari di profitto per i clienti se il paese pagasse integralmente i propri debiti – A Rendimento del 110 percento sul suo investimento.

La riallocazione del diritto speciale di prelievo, l’attività di riserva del FMI, fornisce un modo economicamente vantaggioso per fornire finanziamenti essenziali ai paesi a basso reddito. Sebbene gli organizzatori del vertice di Parigi affermassero di aver raggiunto l’obiettivo di riciclare 100 miliardi di DSP dalle economie avanzate ai paesi vulnerabili, questa affermazione è fuorviante. L’impegno degli Stati Uniti a contribuire con DSP per un valore di 21 miliardi di dollari, ad esempio, è subordinato all’approvazione del Congresso.

I canali principali per il riciclaggio dei DSP dovrebbero essere il Fondo fiduciario per la riduzione e la crescita della povertà dell’FMI e il Fondo per la resilienza e la sostenibilità (RST). Finora, però, nessuno dei due fondi ha trascorrere Eventuali DSP riciclati. Mentre Ruanda, Costa Rica e Barbados dovrebbero ricevere presto i pagamenti RST, probabilmente ci vorranno anni per reindirizzare l’intero importo di 100 miliardi di dollari. Nel frattempo, i partecipanti al vertice hanno discusso a malapena del processo di assegnazione dei DSP, che si basa su quote FMI obsolete e inique.

Tasse escluse

In assenza di misure alternative, i paesi a basso reddito non hanno altra scelta che aumentare le tasse per aumentare le entrate del governo. Ma l’agenda di Parigi contiene solo una dichiarazione generale sul rafforzamento della cooperazione internazionale per esplorare nuove strade per la tassazione internazionale e per combattere i flussi finanziari illeciti. Purtroppo, le tasse sul patrimonio sono state lasciate fuori dall’agenda ufficiale, insieme alle proposte per una tassa globale sulle transazioni finanziarie, sui profitti inaspettati e sulle società multinazionali. Anche l’idea di una tassa globale sulle emissioni di carbonio delle spedizioni è stata ignorata.

Il vertice di Parigi avrebbe dovuto catalizzare la trasformazione del sistema finanziario internazionale. Ma il suo fallimento nell’affrontare i bisogni urgenti dei paesi più vulnerabili del mondo lo pone allo stesso livello delle recenti occasioni mancate, come le riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale e la riunione del G-7 a Hiroshima.



Sostenere le idee progressiste: diventa un membro dell’Europa sociale! READ Κατέληξε από μυοκαρδίτιδα λόγω κορωνοϊού 15χρονη στη Βρετανία, την ημέρα που θα εμβολιαζόταν Sostieni l’editoria indipendente e le idee progressiste diventando un membro di Social Europe per soli € 5 al mese. Puoi aiutarci a creare più articoli, podcast e video di alta qualità che sfidano il pensiero convenzionale e promuovono una società più informata e democratica. Unisciti a noi nella nostra missione: il tuo supporto fa la differenza! Diventa un membro dell’Europa sociale

Una giusta transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio è l’unica via da seguire. Ma anche se il pianeta continua a riscaldarsi e la disuguaglianza e la povertà crescono, i governi del Nord del mondo stanno rallentando. Mentre ci avviciniamo alla riunione del G20 a Nuova Delhi a settembre e alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Dubai (COP28) a novembre e dicembre, dobbiamo ritenere responsabili i governi e le istituzioni finanziarie e chiedere un’azione urgente e drastica per il clima.

Ripubblicazione vietata – Copyright Project Syndicate 2023, ‘Perché il vertice finanziario di Parigi è fallito?“