L'Università di Mpumalanga celebra la Giornata dell'Africa con sei paesi

Giovedì 23 maggio, l'Università di Mpumalanga (UMP) ha ospitato la conferenza della Giornata dell'Africa 2024 nella sala polivalente del campus di Mbombela. Il tema dell’evento era celebrare la diversità e mostrare l’identità africana. La Giornata dell'Africa si celebra ogni anno il 25 maggio.

Alcuni studenti dell'UMP in rappresentanza di diversi paesi hanno fatto presentazioni e spettacoli sul palco. I primi tre classificati hanno ricevuto premi in riconoscimento della loro prestazione. I paesi che hanno vinto sono Botswana, Egitto ed Etiopia.

Il vicepresidente dell’UMP, il professor Thoko Mayekiso, ha dichiarato: “Quest’anno celebriamo la Giornata dell’Africa, concentrandoci sui seguenti sei paesi: Egitto, Etiopia, Ghana, Botswana, Camerun e Ciad. Stiamo dimostrando che la Giornata dell’Africa è una giornata di grande importanza del continente e della sua gente. È una celebrazione dell’unità”. Allo stesso tempo, crea una piattaforma per riaffermare il nostro impegno a lavorare in collaborazione con altri africani per realizzare il nostro potenziale.

Ha detto che, come comunità UMP, abbracciano e celebrano il legame con il continente africano. “La Giornata dell’Africa nel contesto sudafricano offre ai fratelli e alle sorelle africani di tutto il continente l’opportunità di comprendersi e apprezzarsi a vicenda.

Ci dà l’opportunità di prendere le distanze dalla xenofobia e da tutti i mali ad essa associati. Ha detto: Cerchiamo di essere un'università africana leader nella creazione di opportunità di sviluppo sostenibile attraverso l'innovazione.

Durante l’intervista con Mpumalanga News, Demakatsu Kekana Nkonyane, rappresentante dell’Etiopia, ha dichiarato: “Durante la cerimonia della Giornata dell’Africa tenuta dalla scuola, abbiamo dovuto conoscere questo paese di cui non sapevamo nulla. Per me, ho imparato qualcosa di molto importante Mi ha insegnato ad assumermi la responsabilità”.

Omphele Mako, che rappresentava il Botswana, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di essere sudafricano. Questo giorno ci dà l’opportunità di festeggiare, dare uno sguardo ai diversi paesi del Sud Africa e festeggiarci a vicenda.