L’Unione Europea e il Canada firmano un partenariato sulle materie prime – EURACTIV.com

L’obiettivo dell’accordo tra Bruxelles e Ottawa è garantire le catene del valore per i metalli di base e i minerali e ridurre la dipendenza dalla Cina. Le due parti si sono inoltre impegnate a rafforzare la loro cooperazione in altri settori. Articolo diEuroactiv Italia.

A quasi cinque anni dalla firma dell’Accordo economico e commerciale globale (CETA) e dell’Accordo di partenariato strategico (SPA), l’UE e il Canada vogliono dare un nuovo impulso alla loro cooperazione, in particolare in quattro aree tematiche: la lotta alla pandemia , ripresa economica, commercio e innovazione, cambiamento climatico e politica estera e di sicurezza.

Al vertice che ha riunito le due parti lunedì 14 giugno a Bruxelles, hanno deciso di avviare una partnership strategica sulle materie prime. “Garantire la sicurezza delle catene del valore di minerali e metalli critici – che sono essenziali per la transizione verso un’economia digitale e climaticamente neutra, nonché per la creazione e la sostenibilità di buoni posti di lavoro in futuro – è una priorità condivisa”dichiara la loro dichiarazione congiunta. La partnership mira a migliorare la sicurezza e la sostenibilità del commercio e degli investimenti, l’integrazione delle catene del valore per le materie prime, la tecnologia e l’innovazione, in particolare gli standard ambientali, sociali e di governance.

“Abbiamo parlato con i nostri partner dell’UE su cosa possiamo fare per costruire un’economia più pulita per gli anni a venire”.Lo ha spiegato il primo ministro canadese Justin Trudeau in una conferenza stampa. “Per cominciare, per continuare a creare buoni posti di lavoro verdi per la classe media, dobbiamo garantire la sostenibilità delle catene di approvvigionamento di minerali e minerali critici, che sono essenziali per apparecchiature come le batterie delle auto elettriche”.

“Noi europei vogliamo diversificare le nostre importazioni da produttori come la Cina, perché vogliamo più sostenibilità, meno danni ambientali e vogliamo trasparenza sulle materie prime”Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha aggiunto.

I leader hanno anche riaffermato le forti relazioni commerciali del Canada con l’Unione europea, nell’ambito dell’Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l’Unione europea, che crea commercio e posti di lavoro per i lavoratori su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Hanno inoltre convenuto di avviare un nuovo dialogo sanitario bilaterale per sostenere la cooperazione nella prevenzione, preparazione e risposta alle epidemie.

“Abbiamo avuto ottimi scambi sia al G7 che qui, [des discussions] giusto in tempo[e]Per sottolineare i nostri valori. Condividiamo la stessa visione del mondo: il pluralismo di fronte alle sfide globali. Il Canada deve sapere che può contare su di noi, sulla nostra solidarietà».Ursula von der Leyen ha sottolineato che l’Unione europea continuerà a esportare vaccini in Canada.

Durante il vertice sono state anche prese alcune iniziative volte a coordinare le azioni contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. Tra questi ci sono un Common Ocean Forum e un piano d’azione per promuovere la sostenibilità, la gestione ambientale e l’azione per il clima in agricoltura. L’agricoltura sostenibile svolge già un ruolo essenziale nella lotta ai cambiamenti climatici.