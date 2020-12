Luigi Carraro: “Un onore ospitare le finali Fip in Italia”

Il presidente della Federazione Internazionale di Padel Luigi Carraro concedere a Corriere dello Sport un’intervista alla vigilia della celebrazione di Finali FIP a Cagliari.

“Uno spettacolo garantito”

“Siamo così felici di ospitare questo torneo. È un evento globale che riceverà 16 nazioni. Lo spettacolo è garantito. ”

“Con questo chiudiamo il 2020 nel miglior modo possibile Finali Cupra FIP. Questo sport sta crescendo enormemente nel nostro territorio e questa organizzazione ne è un giusto riconoscimento “.

In qualità di Presidente della FIP, Luigi Carraro è riuscito a portare un nuovo torneo di livello internazionale nel suo paese d’origine. La Sardegna ospiterà quindi un terzo grande evento di padel dopo gli eventi WPT e FIP Star a settembre. E uno in meno di quanto si possa dire è che diversi giocatori molto bravi del WPT fanno il viaggio, sia per uomini che per donne.

Gianfranco Nirdarci, ha parlato anche il presidente del comitato padel italiano: “Siamo davvero molto felici nonostante questo anno complicato. Ci stimola a continuare in questa direzione e sviluppare il padel. “

Questa grande pagina in Corriere dello Sport è l’occasione per dare al padel una visibilità nazionale, in un giornale venduto quotidianamente a più di 200.000 copie.

