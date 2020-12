Lo scenario in Spagna manda Melek all’Atletico!

Ricorda Arkandius Milik. Non è passato molto tempo da quando l’attaccante polacco era la punta di diamante del Napoli. All’improvviso, dall’estate fino ad oggi, è rimasta nel … frigorifero “Partenopei” dove le due parti non hanno potuto concordare un nuovo contratto. L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha addirittura escluso il giocatore dalla squadra fino alla risoluzione dell’impasse.

In estate le cronache volevano che si avvicinasse alla Roma, ma i “giallorossi” non sono riusciti a trovare un accordo per acquistare i suoi diritti. Oltre alla Roma, anche la Juventus voleva che fosse incluso lucidatura Nel suo potenziale, ma l’eroe non ha tentato la sostanza.

Atletico e Juventus stanno monitorando le condizioni di Milic

Naturalmente, questo torna in primo piano. Un articolo scritto da Diario AS complica la questione anche mettendola tra potenziali pretendenti e Atletico Madrid. I campioni del campionato spagnolo guardano positivamente alla possibilità che Melek si trasferisca nella loro squadra.

Perché ciò accada, Diego Costa deve partire per primo. L’attaccante spagnolo ha perso tutto questo tempo a causa di un infortunio, ma ora è nelle fasi finali del recupero. Se “Rochiblancos” guadagna da una potenziale vendita, prenderanno sul serio il caso di Milik.

Il rapporto afferma che il Napoli continua a chiedere una somma di tutto rispetto per concedere i diritti al talentuoso attaccante. Nonostante le due parti abbiano ancora sei mesi di collaborazione, gli italiani chiedono circa 20 milioni di euro per dare il loro consenso. Ma in Italia ignorano il rapporto degli spagnoli.

Gli infortuni di Osimene e Mertens Gattuso potrebbero riportare Melek in lista. I napoletani hanno chiaro che prima guarderanno ai loro interessi e poi faranno qualsiasi mossa concessionaria al loro giocatore.