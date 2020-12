Annullata per coronavirus la partita dell’Agen a Treviso

Ancora una volta, il ruolo è privato dell’Europa questa settimana. La sua partita di Challenge Cup a Treviso, in programma sabato, è stata annullata dall’EPCR, a causa di casi di coronavirus nelle file italiane.

Annullata una nuova partita sulla scena del rugby europeo. Dopo che i Glasgow Warriors – Lione e La Rochelle – Bath e Tolosa – Exeter sono stati cancellati in Coppa dei Campioni e il Tolone si è rifiutato di giocare contro gli Scarlets nella stessa competizione, una quinta squadra francese dovrà astenersi dal disputare la partita europea. Per le stesse ragioni per i giochi già citati. Il coronavirus ha colpito anche i ranghi del rugby della Benetton. Pertanto, l’account della partita per il secondo giorno della Challenge Cup contro Sue Agen è stato cancellato dall’EPCR, Chi ha ufficializzato l’informazione attraverso un comunicato stampa: “L’EPCR è stato informato che i membri del gruppo Benetton Rugby sono risultati positivi al virus COVID-19. Di conseguenza, il match pre-stage Challenge Cup vs Agen in programma per oggi (sabato 19 dicembre) è stato annullato a Stadio di Monigo. “

Incorpora un Tweet – Incorpora un Tweet : La partita viene annullata 🚨 L’EPCR è stato informato che i membri della squadra di rugby Benetton sono risultati positivi per COVID-19. Maggiori informazioni ⤵️https://t.co/5AuHO3H31z – Challenge Cup France (ChallengeCup_FR) 19 dicembre 2020

Agen è anche esente dall’Europa

Dovranno quindi attendere le prime 14 lanterne rosse per fare la sua prima seconda uscita nella competizione, dopo la sua apparente sconfitta lo scorso fine settimana, nel suo giardino, ad opera della squadra londinese dell’Irlanda (34-8). Tuttavia, SUA non sa ancora se sceglierà il vincitore di questa partita che avrebbe dovuto giocare a Treviso (Italia).. “In conformità con il suo protocollo COVID-19, l’EPCR convocherà un comitato per la decisione sull’esito della partita per determinare l’esito della partita e la decisione di questo comitato sarà annunciata il prima possibile”, ha aggiunto l’EPCR nel suo comunicato stampa. Tuttavia, è ipotizzabile che il club francese vinca per rinuncia alla luce della decisione dell’EPCR di annullare le vincitrici di Lione, La Rochelle e Tolosa per lo stesso motivo. Il caso continua.

Challenge Cup / Journey 2EME

Venerdì 18 dicembre 2020

Castries – Newcastle : 17-26

Coraggioso – Zebra : 16-18

Sabato 19 dicembre 2020

21 ore: Bayonne – Leicester

21 ore: Worcester – Osprey

Domenica 20 dicembre 2020

16 ore: Londra irlandese – Pau

18h 30: Cardiff – Stadio francese

Annullato: Treviso – AGEN per Coronavirus

Al termine dei quattro giorni, i primi otto si qualificheranno agli ottavi di finale, dove incontreranno otto squadre donate dalla Coppa dei Campioni.