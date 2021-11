Lo sapevate ? In Italia puoi laurearti con un master in caffè

– Kingmaya Studio / Shutterstock.com

Nel nostro mondo moderno, è possibile studiare quasi tutto. Si può effettivamente studiare per diventare medico, avvocato o chef. Ci sono anche studi universitari per diventare un ninja. E con lo stesso spirito straordinario, è anche possibile ottenere un master in caffè in Italia.

Per molte persone, il caffè non è solo una bevanda che aiuta a tenersi svegli durante la giornata. Per alcuni è una vera passione che cattura tutta la loro attenzione. In Italia, è questa passione che sono nati gli studi universitari incentrati sul caffè. Mentre è già comune offrire formazione sul caffè, gli studi universitari sull’argomento sono scarsi. Tale programma può essere scelto in particolare presso l’Università di Firenze. È un progetto abbastanza recente, ma il curriculum ha già riunito 24 studenti, dice e yun.

I diversi corsi che verranno offerti in questo settore saranno Storia, Chimica, Tecnologia ed Economia del Caffè. Come per qualsiasi corso universitario, anche il tirocinio richiederà agli studenti di completare un tirocinio per osservare la realtà professionale dell’operatore del settore. Come previsto, le lezioni sono in italiano, ma i funzionari dell’università si dicono pronti a preparare lezioni in inglese se c’è abbastanza richiesta.

Cari amanti del caffè, ora sapete dove andare per diventare un intenditore di caffè.