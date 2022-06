Lo giuro. Maiusthesis, un approccio a metà strada tra psicologia e comunicazione

Thierry Tornebez sostiene un approccio accessibile a tutti

Thierry Tornebez non cerca riconoscimento per il suo approccio. Non vuole diventare una specialità di medici per “l’élite istruita”. Oggi, 140 professionisti possiedono certificazioni in tutto il mondo. Per ottenerlo, ci vogliono 20 giorni di allenamento in due anni. Chiunque sia in formazione può effettivamente ricevere pazienti. Per evitare di cadere nei ciarlatani, il simposio di questa settimana è stato l’occasione per riflettere sulla “sicurezza degli accompagnatori”. Questo era destinato ai praticanti della maiustesi, per i quali è una specialità aggiuntiva. In realtà sono psicologi, sofisti o addirittura naturopati. “Possiamo creare una carta dei professionisti in cui i pazienti possono vedere se il medico ha ragione”, afferma Thierry Tornebez. Vuole lasciare la libertà di azione ai praticanti. “La stabilità deriva dalla diversità, come in natura, ritiene lo specialista. I praticanti devono essere lasciati liberi da ciò che sono con un supporto sufficiente in modo che non succeda da nessuna parte”.